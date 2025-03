Annie Van de Wiele, een slanke Gentse (ze zegt dat ze ‘in een fles Chianti zou kunnen passen’), onderscheidt zich door tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen te verbergen, waarvoor ze later de medaille van Rechtvaardige onder de Volkeren krijgt. Ze is ook een van de eerste vrouwen die rond de wereld zeilt.

Begin jaren 1950vijftig begint zij met haar man Louis en hun vriend Fred aan een rondreis over de Stille Oceaan in de Omoo, een 13,8 meter lange ketch. Hoewel Louis de kapitein is, is Annie veel meer dan een figurant op het dek. Toch is ze vooral bekend om haar schrijfkunsten. Haar verslag van de reis van de Omoo, ‘Onder Omoo’s zeilen’ (1954), verteld met een precieze en speelse pen, is een bestseller die in verschillende talen is vertaald en de weg helpt vrij te maken voor vrouwen om op volle zee te varen. In de decennia daarna blijft Annie Van de Wiele de zeeën bevaren en diverse boeken over zeilen publiceren.