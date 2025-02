Frank Vandenbroucke over de meerwaardebelasting: ‘Onderscheid tussen korte en lange termijn niet verstandig’

Een vrijstelling van de meerwaardebelasting voor wie zijn aandelen lang bijhoudt zou niet verstandig zijn. Dat zei vicepremier Frank Vandenbroucke van Vooruit zondag in De Zevende Dag op Eén.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet in interviews optekenen dat er naast het regeerakkoord nog een nota zou bestaan met daarop de belofte dat de meerwaardebelasting niet zou worden geheven op wie aandelen meer dan tien jaar bijhoudt, ondertekend door Bart De Wever (N-VA). De premier ontkende in het parlement dat er een geheim akkoord zou bestaan over de belasting.

Vandenbroucke kreeg zondag de vraag van een jonge vader die wilde weten of er een meerwaardebelasting zou worden geheven op het beleggingsproduct dat hij had opgestart voor zijn jonge kind.

‘Of de meerwaardebelasting van toepassing zal zijn op dat product, dat kan ik niet zeggen’, zei de minister. ‘Dat moet je uitwerken in wetgeving.’

Maar ook volgens hem is er geen geheim akkoord. ‘Nee, die afspraak is duidelijk niet gemaakt. Ik denk ook niet dat dat verstandig zou zijn. Want dan ga je een heel raar onderscheid invoeren. Ook in de landen rondom ons, maakt men dat soort onderscheid niet.’

Volgens Vandenbroucke zal de belasting de sterkste schouders treffen, zoals bedoeld. ‘Er zijn natuurlijk ook gewone mensen uit de middengroep die wat beleggen, maar er is een vrijstelling van 10.000 euro. Waar dat echt gaat aantikken, is bij mensen met grote vermogens, dat is een zeer kleine groep in onze samenleving.’