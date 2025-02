‘De goudprijs stijgt naar een recordhoogte: een teken van naderend onheil?’

De goudprijs stijgt naar recordhoogtes en dat heeft vooral te maken met de dedollarisering van de wereld.

Goud wordt vaak omschreven als de kanarie in de koolmijn: een stijgende goudprijs waarschuwt voor naderend onheil. Als dat klopt, staan we er niet goed voor, want de goudprijs is sinds eind 2022 verdubbeld tot bijna 3000 dollar per ounce. Dat komt overeen met zo’n 92.000 euro per kilogram.

Sinds begin dit jaar werd goud al 10 procent duurder. Dat heeft heel veel te maken met het aantreden van Donald Trump als president van Amerika, want daarmee zijn onzekere tijden aangebroken. Maar bij de stijging van de goudprijs spelen de centrale banken vandaag een cruciale rol.

In tegenstelling tot veel andere metalen kent goud maar weinig industriële toepassingen. ‘Wat kun je ermee doen? Hooguit een valse tand steken’, zegt de Gentse econoom Gert Peersman altijd.

Het is dus niet de vraag uit de bedrijfswereld die de goudprijs aanjaagt. Goud wordt wel gebruikt om juwelen te vervaardigen en vooral om in te beleggen. Het is de vraag uit die hoek die meestal de goudprijs bepaalt. Maar vandaag zijn het toch vooral de centrale banken die de goudprijs omhoog stuwen.

De laatste jaren kopen de centrale banken weer massaal goud aan. Normaal gezien is de dollar de favoriete reservemunt van landen, maar al jaren brokkelt het belang van de dollar als reservemunt af. Er wordt gesproken van dedollarisering.

Dat is nu zeker het geval omdat Trump een zwakke dollar wil, zodat de Amerikaanse uitvoer goedkoper wordt. Maar door wat vervangen die centrale banken hun dollars? Niet door de Chinese renminbi of de euro. Nee, door goud.

Volgens de World Gold Council kochten de centrale banken in 2024 meer dan 1000 ton goud, een gigantische hoeveelheid. En dat voor het derde jaar op rij. Polen kocht het meeste goud, meer dan 80 ton, gevolgd door Turkije, India, Azerbeidzjan en China, die laatste met 40 ton goud.

Tussen haakjes, eind jaren 1980 had België meer dan 1300 ton goud, maar dat werd stelselmatig verkocht, onder meer om onze overheidsschulden af te lossen zodat we tot de euro konden toetreden. Vandaag blijft er nog 227 ton goud over.

Wat betekent dat voor uw portemonnee? Is het nog zinvol om gouden munten of staven aan te kopen, of goudtrackers (beursgenoteerde fondsen die de goudprijs volgen) of aandelen van goudmijnen nu de goudprijs historisch hoog staat? Misschien.

Meestal wordt gezegd dat beleggers tussen de 1 en 10 procent van de totale waarde van hun portefeuille kunnen investeren in goud. Goud levert geen dividend op, het brengt pas iets op als u het verkoopt. Het edelmetaal heeft weinig intrinsieke of economische waarde.

Goud is alleen maar interessant als u ervan uitgaat dat de onzekerheid in de wereld nog zal toenemen. En dat de centrale banken nog meer van hun dollars zullen omwisselen voor goud.