Factcheck: zetelverwarming heeft nauwelijks impact op rijbereik elektrische auto

In een artikel dat onlangs in Het Nieuwsblad verscheen, stellen specialisten dat stoel- en stuurverwarming niet knagen aan de batterij of het rijbereik van een elektrische auto. Een Knack-lezer stelde zich daar vragen bij. De impact van zetelverwarming op de actieradius blijkt inderdaad niet helemaal onbestaande, maar het gaat om een verwaarloosbaar verlies.

Op 13 december verscheen in Het Nieuwsblad een artikel over het effect van vrieskou op het bereik van elektrische auto’s (hier gearchiveerd). Heel wat bestuurders hadden namelijk vastgesteld dat de actieradius van hun elektrisch voertuig bij vriestemperaturen een stuk lager lag.

In het artikel komen twee mensen aan het woord: woordvoerder Mich Vergauwen van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) en docent autotechnologie Mark Pecqueur (Thomas More Hogeschool). Zij leggen uit dat de batterij van een elektrische auto harder moet werken bij koude en dus meer energie verliest, wat zich vertaalt in een lager bereik. Ook de autoverwarming vraagt extra energie en haalt daarmee ook het aantal kilometers dat je kunt rijden naar beneden, lezen we in het stuk.

Dat laatste geldt, volgens het artikel, niet voor de zetel- of stuurverwarming: ‘Goed nieuws: je stoel- of stuurverwarming kun je wél volop gebruiken. “Die zijn aangesloten op de klassieke 12 voltbatterij”, legt Vergauwen uit. Ze knagen daardoor niet aan je batterij en aan je rijbereik.

Een Knack-lezer vraagt zich af of het wel klopt dat je stoel- of stuurverwarming kunt gebruiken zonder impact op de actieradius van een elektrische auto. ‘De energie voor de stoelverwarming komt, zoals het artikel zelf zegt, van een 12 voltbatterij maar de energie van die batterij moet op haar beurt toch ook komen van de grote batterij van de elektrische auto?’ luidt zijn redenering.

We nemen contact op met Mark Pecqueur, de docent autotechnologie die Het Nieuwsblad aan het woord liet, en leggen hem de vraag van onze lezer voor. ‘Een elektrische auto heeft twee batterijen: een hoogvoltbatterij voor de aandrijving van de auto, en daarnaast een standaard 12 voltbatterij voor alles wat er in de auto gebeurt: interieurverwarming, zetel- en stuurverwarming, radio, verlichting, enzovoort’, verduidelijkt hij. ‘Die 12 voltbatterij wordt inderdaad, zoals jullie lezer aangeeft, ook geladen door de hoogspanningsbatterij die voor de aandrijving zorgt.’

Dat het aanzetten van de stuur- of zetelverwarming geen invloed heeft op het rijbereik van een elektrische auto, terwijl het inschakelen van de interieurverwarming wél leidt tot een beperkter bereik, heeft volgens Pecqueur alles te maken met de verbruikte volumes. ‘Om 100 kilometer te rijden met een elektrische auto, heb je 20.000 wattuur energie nodig. Een uur lang je zetel en je stuur verwarmen, vraagt ongeveer 60 wattuur. Een hoeveelheid die in het niets verdwijnt ten opzichte van die 20.000 wattuur en dus zo goed als geen impact heeft op je actieradius. Ter vergelijking: het interieur van je auto verwarmen vraagt 2000 à 2500 wattuur. Dat betekent dat je voor die interieurverwarming al snel 10 procent van je rijbereik opoffert.’

Nils Hooftman van het adviesbureau voor duurzame mobiliteit en elektrisch rijden The New Drive, is het grotendeels eens met Mark Pecqueur. ‘De impact van de interieurverwarming op het rijbereik hangt sterk af van de gebruikte technologie. Bij hedendaagse elektrische wagens met een warmtepomp en een rijbereik van 400 kilometer bedraagt de impact meestal minder dan 10 procent. De zetelverwarming heeft wel degelijk een impact op het bereik, al is die zeer beperkt: we spreken over enkele luttele kilometers rijbereik. Dat heeft vooral te maken met het efficiënt gebruik van de warmte: er is veel minder energie nodig om met de zetelverwarming een beperkte oppervlakte te verwarmen die zorgt voor een aangename gevoelswarmte, dan voor het opwarmen van alle lucht in het interieur van de auto.’

Conclusie In een artikel dat onlangs verscheen in Het Nieuwsblad wordt gezegd dat stoel- of stuurverwarming niet knagen aan de batterij of het rijbereik van een elektrische auto. Een Knack-lezer stelde zich daar vragen bij, maar het klopt: de energie voor die stoel- of stuurverwarming komt evengoed van de autobatterij, maar de hiervoor noodzakelijke hoeveelheid is energie is zo beperkt dat de impact op het rijbereik verwaarloosbaar is. We beoordelen de claim daarom als eerder waar.