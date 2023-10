Factcheck: video van ‘verloren meisje’ werd al vóór het recente conflict tussen Hamas en Israël gemaakt

Op sociale media circuleert een video met een man en een klein meisje. Volgens socialemediagebruikers is de man in de video lid van de Palestijnse extremistische organisatie Hamas en werd het kind ontvoerd tijdens de terreuractie van Hamas op zaterdag 7 oktober. Dat klopt niet. De video verscheen op 8 augustus al op TikTok en dateert dus al van voor de Hamasaanval.

Op maandag 9 oktober retweet een Nederlandstalige gebruiker van X (Twitter) een video waarin een klein meisje te zien is, samen met een man die lid zou zijn van de Palestijnse extremistische organisatie Hamas. In het bijschrift schrijft de twitteraar: ‘Hamasterrorist met gekidnapte Joodse baby. De titel luidt “verloren meisje””’. Het is een bijna letterlijke vertaling van het originele bijschrift. De originele Engelstalige tweet is al minstens 1,1 miljoen keer bekeken.

De video circuleert ook op YouTube en TikTok..

Onder de naam Operatie al-Aqsa Zondvloed begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op zaterdag 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. Hamasstrijders trokken tegelijk ook kibboetsen binnen, waarbij ze massale slachtpartijen aanrichtten. Ze vielen binnen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombardementen op Gaza. Momenteel bereidt Israël een grondoffensief in Gaza voor.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1400 doden gevallen. Ruim 6800 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn 2750 doden te betreuren en 9714 gewonden geteld. Op de Westelijke Jordaanoever zijn 54 mensen gedood en 1100 gewonden gevallen. Dat lezen we op de website van Reuters. Op 17 oktober vond er ook een grote explosie plaats in het Al-Ahli al-Arabi ziekenhuis in Gaza. Het aantal slachtoffers wordt tussen de 300 en 500 geschat. De Verenigde Naties schatten dat zo’n 400.000 mensen in Gaza op de vlucht zijn.

Is het kind in de video inderdaad ontvoerd?

We nemen enkele screenshots, voeren daarmee een omgekeerde zoekactie uit in Google Afbeeldingen, en komen zo terecht op een factcheck van persagentschap Reuters. Daarin lezen we dat de video op 8 september op TikTok werd gepost, een maand voor de aanval van Hamas. Volgens Reuters zouden de mannen aan het kind vragen waar ze vandaan komt, en waar haar ouders zijn. Waar de video zou gemaakt zijn, is niet duidelijk. De video werd ondertussen ook verwijderd. Ook factcheckorganisatie Snopes checkte de video en kwam tot dezelfde conclusie als Reuters.

Conclusie Op sociale media circuleert een video van een man en een klein meisje. Volgens socialemediagebruikers werd het kind op zaterdag 9 oktober door de Palestijnse extremistische organisatie Hamas ontvoerd. Dat klopt niet. De video werd al op 8 september op TikTok gepost en werd dus nog voor het uitbreken van het huidige conflict gemaakt. We beoordelen de veronderstelling dat het om een video gaat die tijdens het huidige conflict werd gemaakt als onwaar.