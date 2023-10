Factcheck: video van Turks president Erdogan heeft valse ondertitels

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) tweette een video waarin de Turkse president de Verenigde Staten waarschuwde om zich niet te bemoeien met het huidige conflict tussen Israël en Palestina. Maar de ondertiteling bij de video is gemanipuleerd. De video werd al in juli 2023 gemaakt, naar aanleiding van een bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan Turkije.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie.

Op 9 oktober post Vlaams Parlementslid voor Filip Dewinter (Vlaams Belang) een video waarin de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan te zien is. ‘Voor wie mocht twijfelen aan welke kant de Turken staan in de oorlog tussen Palestijnen en Israëliërs… Erdogan: “De aanwezigheid van miljoenen moslims (Turken, Marokkanen…) op Europees grondgebied is een gigantisch risico voor importconflicten allerhande”’, lezen we in Dewinters tweet (hier gearchiveerd).

In het filmpje, dat zo’n achttien seconden duurt, zien we de Turkse president een speech geven. De video is ondertiteld. In de ondertiteling lezen we het volgende: ‘Ik waarschuw Amerika: doe niet mee aan de oorlog tussen Israël en Palestina. Wij staan aan de kant van onze onschuldige Palestijnse broeders en zijn bereid Palestina tot elke prijs te verdedigen.’

Screenshot X/Twitter

De video circuleert ook op Telegram en Facebook.

Onder de naam Operatie al-Aqsa Storm begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas op 7 oktober een verrassingsaanval op Israëlische doelwitten. Vanuit de Gazastrook vuurde de organisatie duizenden raketten af. De aanval kostte minstens 700 mensen het leven. Hamasstrijders doodden ook 260 mensen op een Israëlisch muziekfestival, Nature Party, dat plaatsvond in de Negev-woestijn, dicht bij Gaza. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. Op zondag 8 oktober reageerde Israël met bombarementen op Gaza. Daarbij kwamen minstens 400 mensen om. De gevechten blijven ondertussen voortduren.

Aan Israëlische zijde zijn ondertussen meer dan 1200 doden gevallen. 2700 Israëliërs zijn gewond geraakt. Dat zegt het Israëlische leger. In Gaza zijn er volgens het ministerie van Gezondheid 1200 doden te betreuren en 5339 gewonden geteld.

Klopt het dat Erdogan de Verenigde Staten waarschuwde zich niet te mengen in het conflict?

We laden de geluidsband op bij Mygoodtape, een AI-transcriptietool.

Screenshot MyGoodTape

De getranscribeerde tekst laden we op bij Google Translate.

Screenshot Google Translate

Zo zien we dat Erdogan nergens in het fragment iets vermeldt over de Verenigde Staten. Het fragment is afkomstig uit een verklaring van Erdogan, die hij zondag bracht. Daarin verklaarde hij dat het conflict zo snel mogelijk moet worden beëindigd. Dat lezen we in een ander artikel van persagentschap Reuters.

In een factcheck van de Indiase factcheckorganisatie BoomLive lezen we dat het fragment opgenomen is tijdens een persconferentie die Erdogan hield op 25 juli dit jaar, na een bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan Turkije.

We surfen naar YouTube en tikken ‘Erdogan speech july Palestine’ in. Zo vinden we een kort filmpje van Middle East Eye, van hetzelfde moment in de speech.



In de ondertiteling van de video lezen we ongeveer hetzelfde als in de transcriptie.

Screenshot Google Translate

Conclusie Vlaams parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) tweette een video waarin de Turkse president de Verenigde Staten waarschuwde om zich niet te bemoeien met het huidige conflict tussen Israël en Palestina. Maar de ondertiteling bij de video is gemanipuleerd. De video werd al in juli 2023 gemaakt, naar aanleiding van een bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan Turkije. We beoordelen de video dan ook als gemanipuleerd, of onwaar.