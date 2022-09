Factcheck: video toont gewelddadig Italiaans protest tegen extreemrechts politicus, niet tegen hoge elektriciteitsprijzen

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een video van wat een gewelddadig Italiaans protest tegen de stijgende elektriciteitsprijzen zou zijn. Volgens berichten op sociale media zou het protest in Genua hebben plaatsgevonden. Dat klopt niet. De video werd in 2019 in Bologna gemaakt en toont een protest tegen de extreemrechtse politicus Roberto Fiore.

Op 19 september wordt in het Telegramkanaal Vijf voor Twaalf, dat 1297 leden telt, een video gepost van wat een gewelddadig protest in Italië zou zijn (hier gearchiveerd). De video duurt zo’n negen seconden. We zien hoe de politie chargeert tegen de betogers en hoe het protest uitmondt in een gewelddadige confrontatie.

We vinden de video ook terug op een Russisch Telegramkanaal dat 96.000 leden telt. De video werd er 29.000 keer gezien (hier gearchiveerd). De video werd een uurtje voor de Nederlandstalige post geplaatst.

In het vertaalde bijschrift via Google Translate lezen we dat het protest in de Noord-Italiaanse stad Genua zou plaatsgevonden hebben.

De video circuleert ook op Twitter en Facebook (hier, hier en hier gearchiveerd).

We nemen enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen en Yandex. Zo komen we terecht op het YouTube-profiel van de Italiaanse krant La Repubblica, waar we de volledige video van 2 minuten terugvinden. De beelden van de Telegrampost beginnen op seconde 55.

In het bijschrift van de video lezen we dat de video op 20 mei 2019 werd gemaakt in Bologna, en niet in Genua. Duizenden Italianen protesteerden tegen de aanwezigheid van de leider van de extreemrechtse Forza Nuova, Roberto Fiore. Dat lezen we in een artikel op de website van La Repubblica. Het protest in de video heeft dus niets te maken met de energiecrisis die Europa in de ban houdt.

Net zoals in andere Europese landen swingen de Italiaanse energieprijzen de pan uit. Het land is voor drie vierde van zijn energieverbruik afhankelijk van import, lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters. In navolging van de Britse actiegroep Don’t pay, die Britten oproept om hun energierekening niet te betalen, begon eind augustus de hashtag #iononpago, Italiaans voor ‘ik betaal niet’, op Twitter te circuleren. Dat lezen we in een artikel van de Italiaanse krant Il Giornale. In Genua hebben burgers zich verzameld in een lokale groepering, met de naam #iononpago Genova. Afgelopen zaterdag 17 september organiseerden ze een protest in de Genovese straten tegen de stijgende energieprijzen. Beelden van het protest zijn terug te vinden op de Facebookpagina van dee groep, met de hashtag prominent in beeld.

Conclusie Online circuleert een video van wat een gewelddadig Italiaans protest tegen de stijgende elektriciteitsprijzen zou zijn. Volgens berichten op sociale media zou het protest in Genua hebben plaatsgevonden. Dat klopt niet. De video werd in 2019 in Bologna gemaakt en toont een protest tegen de aanwezigheid van de extreemrechtse politicus Roberto Fiore. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.