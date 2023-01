Factcheck: oproep om hond aan leiband te houden uit respect voor moslims komt niet van vermelde moslimorganisatie of stadsbestuur

Online circuleert een foto van een flyer waarin hondenbaasjes worden opgeroepen om hun huisdieren aan de leiband te houden, uit respect voor moslims. Veel socialemediagebruikers denken dat het gaat om een officiële flyer van het Canadese stadje Pitt Meadows en de Amerikaans-islamitische belangenorganisatie CAIR. Dat klopt niet. De flyer werd in 2017 door onbekenden verspreid in een hondenpark in Pitt Meadows.

Op 8 januari 2023 tweet een Engelstalige man een foto van een flyer waarin mensen worden opgeroepen om hun hond aan de leiband te houden. ‘Wees alstublieft hoffelijk voor uw islamitische buren. Er wonen veel moslims in deze buurt. Hou uw honden alstublieft aan de leiband en weg van de moslims die hier wonen.’ (hier gearchiveerd). Volgens de Islam zijn honden onrein.

Onderaan zien we een logo met daarbij ‘City of Pitt Meadows’, wat doet vermoeden dat de flyer uit die Canadese stad afkomstig is. We lezen ook de woorden ‘Report hate crimes’ (rapporteer haatmisdaden, nvdr), en een link naar de website van CAIR, een Amerikaans-islamitische belangenorganisatie.

De tweet wordt ruim 13.100 keer gezien en 3900 keer gedeeld.

De afbeelding circuleert ook op tal van Britse Facebookpagina’s en in enkele Nederlandstalige Telegramkanalen (hier, hier en hier gearchiveerd).

Op Telegram lezen we: ‘Past helemaal in de agenda om je huisdieren tot vijand te maken en af te nemen. Via belastingen, vaccinatie, en klimaatonzin. Dit is een bericht uitgezonden door de overheid, dat honden aangelijnd moeten zijn en niet in de buurt mogen lopen van moslims.’ Het bijschrift plaatst de boodschap in een nieuw complotnarratief, waarin huisdieren zouden opgeofferd worden voor klimaatdoeleinden. In december schreef Knack een factcheck over een soortgelijke bewering.

Ook lokt de post heel wat islamofobe reacties uit.

Een andere Twittergebruiker denkt dat het gaat om een valse flyer ‘om haat te creëren’.

Gaat het hier om een officiële flyer van het lokale stadsbestuur en de moslimorganisatie CAIR?

We googelen de woorden ‘please be courteous to your muslim neighbours pitt meadows’. Zo komen we terecht op artikels van de Canadese nieuwszenders Global News en CBC. Die werden respectievelijk op 5 en 6 september 2017 gepubliceerd. We lezen dat de flyers werden gevonden in een park waar honden vrij mogen rondlopen. Ibrahim Hooper, woordvoerder van CAIR, ontkende dat de organisatie ook maar iets met de flyers te maken zou hebben. Hooper verklaarde aan Global News dat dit soort stunts, waarbij racistische groepen flyers plaatsen in de hoop wantrouwen tegen moslims aan te wakkeren, in de hele wereld voorkomt. ‘De haters proberen zo de demonisering van de islam en de marginalisering van moslims te vergroten.’

Toenmalig burgemeester van Pitt Meadows John Becker verklaarde aan CBC dat de flyers ook niet afkomstig zijn van het stadsbestuur. Wie er dan wel achter de flyeractie zat, is niet opgehelderd. ‘Of ze nu zijn gemaakt door een goedbedoelend lid van de moslimgemeenschap of door iemand die onenigheid wil veroorzaken, feit blijft dat er geldende verordeningen zijn die voorschrijven dat honden aangelijnd moeten zijn, behalve in aangewezen losloopgebieden’, verklaarde burgemeester Becker verder. Aan Global News zei Becker dat het vermoedelijk om het werk van een individu gaat.

Omdat de foto sinds begin dit jaar opnieuw online circuleert, plaatste het stadsbestuur van Pitt Meadows een officiële verklaring op zijn website. Daarin herhaalt het stadsbestuur dat het de flyers niet autoriseerde. ‘De flyers dragen het logo van de stad, maar zijn niet afkomstig van het stadhuis. De posters werden onmiddellijk verwijderd door de stad. De personen die de flyers ontwierpen, waren niet gemachtigd om het stadslogo te gebruiken, en het gaat niet om een boodschap van de stad’, lezen we in de verklaring.

