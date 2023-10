Factcheck: Oekraïense postzegel met oud-SS’er is vervalst

Op sociale media circuleert een afbeelding van een Oekraïense postzegel, met daarop de afbeelding van Yaroslavl Hunka, een oud-SS’er. Maar de afbeelding is vervalst.

Op 27 september post een Nederlandstalig Telegramkanaal volgend bericht: ‘De Oekraïense Zelensky-regering heeft officieel een nieuwe nationale postzegel uitgegeven, versierd met de afbeelding van de 98-jarige Waffen-SS-nazisoldaat Yaroslavl Hunka, die onlangs door het Canadese parlement werd geëerd vanwege heldenmoed tegen Rusland in de Tweede Wereldoorlog. De inscriptie op de nieuwe postzegel luidt: ‘Heroes don’t die.’ Onder dat bericht vinden we een afbeelding van de postzegel.

De post circuleert ook op Facebook, Twitter en LinkedIn (hier, hier, en hier gearchiveerd). Ook de Russische ambassades in Groot-Brittannië en Kenia retweeten de bewering (hier en hier gearchiveerd). De ambassade in Groot-Brittannië verwijderde ondertussen de retweet, die in Kenia nog niet.

Wie is Yaroslav Hunka?

Op 22 september, tijdens een bezoek van de Oekraïense president Zelensky, decoreerde het Canadese parlement de 98-jarige Yaroslav Hunka als ‘Oekraïense oorlogsheld.’ Enkele dagen later maakte Friends of Simon Wiesenthal Center, een Joodse mensenrechtenorganisatie bekend dat Hunka tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de Duitse elitegevechtseenheid SS. Na de bekendmaking bood parlementsvoorzitter Anthony Rota zijn excuses aan en nam hij ontslag voor de fout. Dat lezen we in een artikel van persagentschap Reuters.

Ook premier Justin Trudeau bood zijn excuses aan in het Canadese parlement, lezen we eveneens in een artikel van Reuters.



De afbeelding van de postzegel begon na de erkenning van Huska online te circuleren.

Klopt het dat de Oekraïense post een postzegel met Huska op verdeelde?

Om dat te weten te komen, nemen we per mail contact op met Ukrposhta, het Oekraïense staatspostbedrijf. ‘Dit is een valse postzegel’, zegt de woordvoerder van het bedrijf. ‘Alle officiële informatie over de postzegels van Ukrposhta is beschikbaar op de website. De oorlogspostzegels kunnen gevonden worden op deze link’. Daartussen zien we inderdaad geen postzegel met Yaroslav Hunka tussen staan.

Op afbeelding van de postzegel zien we ook het barcodenummer 4823027150765 op de postzegel staan.

We zoeken het nummer op en zien via webshop Amazon dat het nummer verbonden is met andere postzegels, die Ukrposhta vorig jaar uitbracht. Plannen voor nieuwe postzegels staan op deze webpagina verzameld.

In een factcheck van Logicallyfacts lezen we ook dat de barcode omgekeerd op de Hunka-postzegel staat.

Ook tussen de Oekraïense en Engelstalige persberichten op de website vinden we geen bericht terug over de publicatie van de postzegel.

Conclusie Op sociale media circuleert een afbeelding van een Oekraïense postzegel, met daarop de afbeelding van Yaroslavl Hunka, een oud-SS’er. Maar de postzegel is vals, zegt het Oekraïense staatspostbedrijf Ukrposhta, en ook op de website is er geen bewijs te vinden dat het gaat om een echte postzegel. We beoordelen de afbeelding dan ook als vals, of onwaar.