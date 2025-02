Op X stelt Dries Van Langenhove dat, volgens nieuwe richtlijnen van de NMBS, aan treinbegeleiders zou worden gevraagd om vervoerbewijzen te controleren met de rechterhand, om ‘misverstanden in sommige culturen’ te voorkomen. De NMBS bevestigt dat zo’n richtlijn bestaat, maar nieuw is ze niet.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.



In een Engelstalig X-bericht stelt Vlaams-nationalistisch activist en voormalig volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove dat het spoorwegpersoneel in België volgens ‘nieuwe richtlijnen’ de vervoerbewijzen moet controleren met de rechterhand. Het gebruik van de linkerhand zou ‘in bepaalde culturen tot misverstanden kunnen leiden’.



‘Dagelijks worden tientallen medewerkers van het openbaar vervoer verbaal en fysiek aangevallen door migranten. De aanvallers moeten nu blijkbaar gesust worden’, voegt hij er nog aan toe.



Als bewijs publiceert Van Langenhove bij zijn bericht een screenshot.





Het X-bericht lokt verontwaardigde reacties uit. ‘Is het volgende dan terug alle vrouwelijke conducteurs vervangen door mannen?’ vraagt iemand. ‘Stukje voor stukje dichter bij de sharia’, luidt een andere reactie.

Eén X-gebruiker vraagt naar de bron. Dat is ook de vraag die we via e-mail stelden aan Dries Van Langenhove maar waarop we nog geen antwoord kregen.



Is het screenshot authentiek, en waar komt het vandaan?



We nemen contact op met NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Het screenshot is authentiek’, laat hij aan de telefoon weten. ‘Het toont een fragment uit een intern NMBS-document. Maar het betreft helemaal geen nieuwe richtlijn, zoals Van Langenhove beweert. Wel integendeel, ze maakt deel uit van een aantal meer dan tien jaar oude richtlijnen over het contact met elkaar en met onze klanten. Ze zijn gebaseerd op common sense en binnnen de NMBS heeft er nooit enige controverse over bestaan. Het is mij een raadsel waarom die richtlijn precies nu wordt opgedist.’



Temmerman geeft nog mee dat in het document ‘sommige culturen’ niet al te eng dient te worden geïnterpreteerd. ‘Ook in onze cultuur wordt het als beleefd beschouwd om de rechterhand te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je iemand de hand schudt.’



We lieten aan Van Langenhove weten wat de NMBS ons meedeelde, met de vraag om een reactie van zijn kant. Indien hij op onze vraag reageert, zullen we deze factcheck updaten.



Conclusie – Op X stelt Dries Van Langenhove dat, volgens nieuwe richtlijnen van de NMBS, aan treinbegeleiders zou worden gevraagd om vervoerbewijzen te controleren met de rechterhand, om misverstanden in ‘sommige culturen’ te voorkomen. – De NMBS bevestigt dat zo’n richtlijn bestaat, maar nieuw is ze helemaal niet. Ze maakt deel uit van een aantal meer dan tien jaar oude richtlijnen over het contact met collega’s en klanten. – We beoordelen het bericht daarom als eerder onwaar.