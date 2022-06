Factcheck: nee, Zwitserland trekt zich niet terug uit de Wereldgezondheidsorganisatie

Op Twitter stelt een ondernemer dat ‘steeds meer en meer landen zich terugtrekken uit de WHO, nu ook Zwitserland’. Dat klopt niet. We vinden geen indicatie dat Zwitserland of andere landen zich terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie.

Op 10 juni plaatst Anthony Stabourlos volgend bericht op Twitter (hier gearchiveerd): ‘Steeds meer en meer landen trekken zich terug uit de WHO. Nu ook Zwitserland.’ WHO staat voor de World Health Organization of de Wereldgezondheidsorganisatie. Stabourlos is ondernemer, was betrokken bij de politieke partij Vrijheid! en is mede-oprichter van de partij Relego. Zijn tweet wordt meer dan 500 keer gedeeld en bereikt zo tienduizenden Twittergebruikers.

We contacteren Stabourlos met de vraag naar zijn bron. Hij reageert via mail dat hij die niet wil prijsgeven: ‘Normaal zou ik mijn contacten vrijgeven, maar na al jullie blunders met eenzijdige factchecks […] voel ik mezelf genoodzaakt om de mainstream media niet meer te voeden met belangrijke informatie gezien jullie betaald worden door de club die ons in deze shit heeft laten terecht komen.’

Op wie hij hier doelt en hoe Knack dan “betaald zou worden” zegt hij niet. Die verdachtmaking klopt niet en laten we voor zijn rekening.



Na een online zoektocht wijst niets erop dat Zwitserland zich zou terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Zwitserland staat nog steeds in de lijst met 194 lidstaten op de site van de WHO (hier gearchiveerd).

Wanneer we zoeken naar nieuws over Zwitserland en de WHO komen we geen relevante artikels tegen die zouden wijzen op een mogelijke uittreding van het Alpenland uit die organisatie.

Ook over andere landen die zich terugtrekken uit het WHO vinden we niets terug. Er bestaat ook geen formele procedure om als land je lidmaatschap bij het WHO op te zeggen, lezen we in een editoriaal van Nature. Een land kan ‘inactief’ worden, zoals de landen die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie van 1949 tot 1953, maar een formeel terugtrekkingsmechanisme bestaat niet.

Het enige artikel dat enigszins in de richting gaat van een terugtrekking van Zwitserland uit het WHO is dit artikel van het Zwitserse magazine Die Weltwoche, gepubliceerd op 3 juni 2022 met als titel ‘Mass-Voll wil een initiatief lanceren om ervoor te zorgen dat Zwitserland zich terugtrekt uit de WHO’.

Mass-Voll is een organisatie die in Zwitserland kritisch staat tegenover de getroffen coronamaatregelen. Het is een burgerbeweging onder leiding van Nicolas A. Rimoldi. De Zwiterserse krant Republik achterhaalde dat de burgerbeweging opriep tot geweld tegen journalisten en politici.

Mass-Voll lanceerde een petitie voor de uittreding van Zwitserland uit de WHO. Dat er mensen de mening zijn toegedaan dat Zwitserland beter zou uittreden uit de WHO, wil nog niet zeggen dat het land plannen zou hebben in die richting, laat staat dat het al effectief gebeurd is, zoals Stabourlos poneert.

We contacteerden Stabourlos voor een reactie op deze factcheck, maar hij ging niet in op de grond van de zaak.

Conclusie ‘Steeds meer en meer landen trekken zich terug uit de WHO’, stelt Stabourlos op Twitter. ‘Nu ook Zwitserland.’ Daarvoor vonden we geen enkele indicatie. Landen kunnen niet formeel hun lidmaatschap bij het WHO opzeggen. Niets wijst erop dat Zwitserland uit de WHO is getreden of dat er plannen zijn in die richting. We beoordelen het bericht dan ook als onwaar.