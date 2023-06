Factcheck: nee, zonnepanelen vallen niet uit door hitte

Een artikel op de website Dissident One claimt dat het Verenigd Koninkrijk recent zijn kolencentrales moest herstarten omdat de zonnepanelen het lieten afweten door de hitte. Dat klopt niet. Zonnepanelen kunnen niet uitvallen door de warmte, zeggen experts. De kolencentrales werden herstart omdat andere energiebronnen zoals gas, wind en zon tijdelijk niet genoeg energie opleverden.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 14 juni publiceerde de valse nieuwssite Dissident One een artikel met de titel ‘Verenigd Koninkrijk start kolencentrales op omdat het te warm is voor zonnepanelen’ (hier gearchiveerd). In het artikel lezen we dat ‘Groot-Brittannië voor het eerst in anderhalve maand tijd begonnen is met het verbranden van kolen om elektriciteit op te wekken, nadat de hittegolf ervoor zorgde dat zonnepanelen te heet werden om efficiënt te werken.’ Knack schreef al eerder factchecks over artikels gepubliceerd op Dissident One.

Screenshot Dissident One

Voor zijn artikel baseert Dissident One zich op een tweet van het Britse parlementslid Sammy Wilson. Hij stelde op 14 juni dat ‘het Verenigd Koninkrijk kolengestookte generatoren heeft moeten opstarten tijdens deze hittegolf omdat de zon te sterk is en zonnepanelen offline moesten worden gehaald’ (hier gearchiveerd).

The UK has had to start coal fired generators during this heatwave because the ☀️ is too strong and solar panels have had to be taken offline.#NetZero — Sammy Wilson MP 🇺🇦🇬🇧 (@eastantrimmp) June 14, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Klopt dat?

Nee, zo blijkt. Op 15 juni publiceerde de Britse openbare omroep BBC een artikel waarin de tweet van Wilson werd ontkracht. Zo werden de zonnepanelen niet ‘offline’ gehaald. Wel werd er een ernstige daling van de productie vastgesteld. We lezen ook dat zonnepanelen inderdaad minder efficiënt worden bij hete temperaturen. Volgens het Britse bedrijf Solar Energy UK daalt het rendement van zonnepanelen met 0,34 procentpunt voor elke graad boven de 25 graden.



Dat bevestigt ook professor energietechnologie Bart Vermang (Universiteit Hasselt, Imec). ‘Als de temperatuur zich tussen de 15 en 35 graden Celsius bevindt,’ zegt Vermang, ‘dan zien we dat de efficiëntie van het zonnepaneel maximaal en vrij stabiel is. Met de efficiëntie bedoelen we hoeveel deeltjes van de zon, fotonen, worden omgezet in elektriciteit, of elektronen. Bij de beste zonnepanelen ligt dat ruim boven de 20 procent. Als we richting de 40 à 80 graden Celsius gaan, is er minder efficiëntie, maar dat verval is relatief. Als je een zonnepaneel hebt met een efficiëntie van vijfentwintig procent, neemt die met 0,2 à 0,3 procent af per graad Celsius. En daarnaast, in de zomer heb je meer zonuren, waardoor het beperkte efficiëntieverlies gecompenseerd wordt.’

En wat met het uitvallen van zonnepanelen door hitte? ‘Zonnepanelen vallen nooit uit door de warmte’, zegt Vermang. ‘Er bestaan heel wat zonnepaneelparken in woestijnen, waar de temperatuur met gemak de zeventig graden Celsius overschrijdt, en die panelen blijven werken.’

Samenloop van omstandigheden

Waarom werden de kolencentrales dan wel weer opgestart? Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zo blijkt uit het stuk van de BBC. Door de warme temperaturen gebruikten meer Britten airconditioning, wat leidde tot een hogere elektriciteitsvraag. Het waaide minder hard, waardoor de Britse windmolenparken minder elektriciteit leverden. Tegelijkertijd werd er onderhoud uitgevoerd in verschillende gascentrales, waardoor er minder gas ter beschikking was. Ook was er een technische storing aan de elektriciteitsverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, waardoor er minder elektriciteit geïmporteerd kon worden.

Conclusie Een artikel op de website Dissident One claimt dat het Verenigd Koninkrijk recent zijn kolencentrales moest herstarten omdat de zonnepanelen het lieten afweten door de hitte. Dat klopt niet. Zonnepanelen kunnen niet uitvallen door de warmte, stellen experts. De kolencentrales werden herstart omdat andere energiebronnen zoals gas, wind en zon tijdelijk niet genoeg energie leverden. We beoordelen het artikel dan ook als onwaar.