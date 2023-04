Factcheck: nee, voorleesmoment door dragqueen in Brugge kostte geen 16.000 euro 

Volgens voormalig Kamerlid Dries Van Langenhove betaalde de stad Brugge 16.000 euro voor een dragqueen die verhalen voorlas aan jonge kinderen. Dat is misleidend. De voorleessessie vormde een onderdeel van het kunstenfestival Queer Was Here, dat in zijn geheel 16.000 euro kostte.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 13 april post Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid in de Vlaams Belangfractie, onderstaand bericht op zijn Telegramkanaal (hier gearchiveerd).

Volgens Van Langenhove betaalde de stad Brugge 16.000 euro ‘om een dragqueen verhaaltjes over genderideologie te laten voorlezen aan kleine kinderen’.

Waarover gaat dit?

Op 12 april vond in het Brugse Salon Arents een voorleesuurtje plaats voor kleuters waarbij inclusieve kindersprookjes werden voorgedragen door een dragqueen.

De sessie werd verstoord door een protestactie van de conservatieve jongerenbeweging Schild & Vrienden. Een delegatie van die beweging ontrolde voor de ingang een spandoek met de slogan ‘Stop sexualising children’ en poseerde met borden waarop ‘Genderideologie = pedofilie’ te lezen stond. Eerder had Schild & Vrienden de dragqueen die zou komen voorlezen al aangevallen op sociale media.

Op Twitter claimde Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Tom Vandendriessche op 9 april al hetzelfde als Van Langenhove: ‘16.000 euro betaalde Stad Brugge om een dragqueen verhaaltjes te laten voorlezen aan kleine kinderen vanaf 3 jaar’.

Op Facebook post Tom Vandendriessche hetzelfde bericht, weliswaar met één kleine toevoeging: ‘16.000 euro betaalde Stad Brugge om o.a. een drag queen verhaaltjes te laten voorlezen aan kleine kinderen vanaf 3 jaar.’

Die ‘o.a.’, de afkorting voor ‘onder andere’, is een belangrijk detail. Want het voorleesmoment waarover Van Langenhove en Vandendriessche het hebben, vormde slechts één onderdeel van het kunstenfestival ‘Queer Was Here’. Dat festival liep van 4 tot 26 maart en bestond uit een tentoonstelling, lezingen, debatten, sessies en feesten, zo leert het programma. Bedoeling van het festival was om het gesprek aan te gaan over de zichtbaarheid van de LGBTQ+-gemeenschap in de culturele wereld.

Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) is formeel wanneer we hem opbellen: ‘16.000 euro is het totaalbedrag dat Brugge betaalde voor het volledige festival, niet voor die ene voorleessessie.’ Dat blijkt ook uit een retweet van Raf Reuse, fractieleider van oppositiepartij Groen in Brugge.

Conclusie Volgens voormalig Kamerlid Dries Van Langenhove betaalde de stad Brugge 16.000 euro voor een dragqueen die verhalen voorlas aan jonge kinderen. Dat is misleidend. De bewuste voorleessessie vormde een onderdeel van het kunstenfestival Queer Was Here, dat in zijn geheel 16.000 euro kostte. We beoordelen de claim daarom als eerder onwaar.