Factcheck: nee, retinol zal je haar niet helpen groeien

‘Retinol kan helpen met de groei van het haar’, zo lazen we in Metro. Maar volgens experts klopt dit niet. We beoordelen de stelling als onwaar.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In Metro lazen we een artikel met als kop: ‘Groeit je haar echt sneller met retinol?’ Er wordt verwezen naar de TikTok-trend om retinol op je hoofdhuid te smeren om je haar sneller te laten groeien. In Metro UK werd uitleg gevraagd aan expert Hannah Gaboardi, zo lezen we. ‘Zij gelooft dat retinol daadwerkelijk kan helpen met de groei van het haar. Het ingrediënt versnelt tenslotte de vernieuwing van huidcellen. Volgens Gaboardi zou je haar daardoor sneller en dikker teruggroeien.’

Maar volgens Veronique Meuleman, dermatoloog met expertise in aandoeningen van de hoofdhuid en haren, klopt dat niet. ‘Retinol en retinoldehyde zijn vitamine A-derivaten. Dat zijn vrij krachtige stoffen: als je vitamine A in grote hoeveelheden inneemt, kan het zelfs toxisch zijn en – ironisch genoeg – tot haaruitval leiden. Soms zie ik patiënten die klagen over haaruitval. Als ik dan hun bloed onderzoek, blijkt hun vitamine A-peil te hoog, omdat ze bijvoorbeeld verschillende vitaminepreparaten in te hoge dosissen nemen.’

Wie problemen heeft met haarverlies, stapt beter naar een dermatoloog.

Retinol wordt doorgaans gebruikt als antiverouderingsmiddel, zegt Meuleman. ‘We weten dat vitamine A-derivaten een celvernieuwend effect hebben op de huid. Je hebt retinol en retinoldehyde, die eigendom zijn van verschillende cosmeticamerken. Daarnaast heb je tretinoïne, een soortgelijk middel dat alleen door artsen kan worden voorgeschreven, ook tegen acne bijvoorbeeld. Dat is een krachtige stof die voorzichtig moet worden opgebouwd, omdat ze huidirritatie kan opwekken. Al decennialang voeren dermatologen onderzoek naar lokaal gebruik van tretinoïne op de hoofdhuid, maar voorlopig is geen overtuigend bewijs geleverd dat het de haargroei stimuleert. Er is ook al onderzocht of er een effect is als je tretinoïne toevoegt aan minoxidil, een geneesmiddel dat wél bewezen effectief is tegen haarverlies. Maar die toevoeging leverde geen significante verschillen op. Als je retinol of vergelijkbare vitamine A-derivaten op je hoofd smeert, zullen die dus ofwel geen effect hebben, omdat de dosis te klein is, ofwel je huid irriteren. Wie problemen heeft met haarverlies, stapt dus beter naar een dermatoloog in plaats van zelf aan de slag te gaan met zulke producten.’

Ook professor dermatologie Jan Gutermuth (UZ Brussel) is niet overtuigd. ‘Er zijn enkele standaardtherapieën tegen haarverlies die een bewezen effect hebben: minoxidil en finasteride zijn de twee belangrijkste. Vitamine A-derivaten worden in de dermatologie niet gebruikt tegen haarverlies, maar wel om acne en andere ontstekingsziektes te behandelen. Bij patiënten die zo’n behandeling krijgen, zien we trouwens niet als neveneffect dat hun haar sneller gaat groeien. Ik vond wel één reviewartikel waarin een effect van retinol en aanverwante stoffen op de haarcellen van muizen werd gezien. Maar dat zegt niets over een mogelijk effect op menselijk haar. Ik zou dus niemand aanraden om retinol op de hoofdhuid te smeren, want dat zou irritatie kunnen opwekken. Bovendien zijn er goede behandelingen beschikbaar.’

Is het waar? Volgens experts is er geen bewezen effect van retinol op haargroei. We beoordelen de stelling als onwaar.