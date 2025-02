Factcheck: nee, Politico kreeg geen 8,2 miljoen dollar steun van ontwikkelingsagentschap USAID

Volgens socialemediagebruikers zou het Amerikaanse nieuwsbedrijf Politico 8,2 miljoen dollar aan steun hebben gekregen van het Amerikaanse ontwikkelingsagentschap USAID. Dat klopt niet. Uit de officiële uitgavecijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat USAID tijdens de vorige regeerperiode 44.000 dollar heeft betaald aan Politico, voor abonnementen op producten van dat mediabedrijf.

Op sociale media circuleert de bewering dat het mediabedrijf Politico 8,2 miljoen dollar zou hebben ontvangen van de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID.



Politico is een Amerikaans nieuwsbedrijf met vestigingen in zowel de Verenigde Staten als Europa. Het is gespecialiseerd in politiek en internationaal nieuws. De Europese afdeling is gevestigd in Brussel en focust zich vooral op Europese politiek.



USAID is een van de vele overheidsinstellingen waar Donald Trump en Elon Musk hun pijlen op richten. De Amerikaanse president en de de facto leider van DOGE (Departement van Overheidsefficiëntie) willen daarmee een van de grote besparingen op het overheidsapparaat doorvoeren. Musk vindt dat USAID volledig zou moeten verdwijnen, aldus Reuters. Op de website van die overheidsinstelling lezen we dat al het personeel op administratief verlof is geplaatst.

© X

‘Politico ontving 8,2 miljoen dollar aan USAID-fondsen’, schrijft een alternatieve nieuwssite op X. ‘USAID heeft miljoenen gegeven aan Politico-abonnementen’, zegt iemand op X. ‘Blijkt dat het in Brussel gebaseerde EU-propagandakanaal Politico miljoenen ontvangt van USAID’, schrijft een Nederlandstalige socialemediagebruiker op datzelfde platform.



Ook Trump zelf deelde de bewering in een post op Truth Social, zijn eigen sociale medium. ‘Lijkt er op dat miljarden dollars gestolen zijn bij USAID, en andere agentschappen, veel gaat naar de fake news media als “pay off” voor het creëren van goede mediaverhalen over de democraten. De linkse “vod”, genaamd “POLITICO”, lijkt 8 miljoen te hebben gekregen’, beweerde hij daar. Musk postte zelf op zijn platform: ‘USAID heeft mediaorganisaties betaald om hun propaganda te publiceren.’



Politico is niet het enige mediabedrijf dat wordt gelinkt aan USAID. Zo wordt ook beweerd dat DPG Media – dat merken als De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Volkskrant in zijn portefeuille heeft – zich liet betalen door USAID. Die bewering werd reeds door Knack weerlegd.

Ontving Politico financiële steun van USAID?

Volgens de factcheckers van NewsGuard’s Reality Check zou de claim afkomstig zijn van de conservatieve commentator Benny Johnson. Op 5 februari postte die op X: ‘Dit is het grootste schandaal in nieuwsmediageschiedenis: Geen enkele werknemer van Politico werd gisteren betaald. De eerste keer ooit dat het bedrijf een betaling miste. Dit is een crisis. Nu leren we dat Politico – een “nieuwsbedrijf” – dat tien jaar gespendeerd heeft om te proberen de MAGA-beweging (Make America Great Again, de slogan van de Trump-campagne, nvdr.) te vernietigen, enorme financiële steun heeft gekregen van USAID. Trump en Elon stopten met hun funding. Nu gaat Politico failliet. Hun corruptie is bodemloos. “Opgeruimd staat netjes.”

© X

Johnson plaatste bij zijn post een schermafbeelding van de website usaspending.gov. Op de afbeelding is te zien dat een organisatie met de naam Politico in totaal 8,2 miljoen dollar, opgedeeld in 237 transacties, heeft ontvangen van diverse agentschappen van de Amerikaanse overheid. De overgrote meerderheid van dat geld is tussen 2019 en 2025 betaald. Op de website van die officiële overheidsinstelling lezen we dat het bedrag voor de laatste 12 maanden 7,5 miljoen bedraagt, gespreid over 311 transacties. In totaal zou er al 9,4 miljoen dollar zijn betaald aan Politico.



Op de website vinden we ook de federale agentschappen terug die de grootste delen van dat bedrag hebben toegekend. USAID vinden we niet terug in de top 5. Het agentschap dat het meeste steun verleende was het Departement voor Energie (DEO). Alle contracten die Politico afsloot met Amerikaanse overheidsdiensten zijn ook terug te vinden via usaspending.gov. De grootste betaling die dat overheidsagentschap deed aan Politico was bedoeld voor webabonnementen op producten van Politico.

© usagovernmentspending.org

Volgens NewsGuard’s Reality Check zou Politico geen 8,2, maar 44.000 dollar van USAID hebben ontvangen: één betaling van 20.000 dollar in september 2023 en een andere betaling van 24.000 dollar in september 2024. Dat geld zou bedoeld zijn voor abonnementen op E&E News, een betaalde publicatie van Politico over energie en milieunieuws.

© usagovernmentspending.org

Op usaspending.gov zijn inderdaad enkel deze twee betalingen terug te vinden. Het geld werd gebruikt voor abonnementen, zodat USAID-medewerkers toegang kregen tot Politico-artikels.



Op Politico’s website postte het mediabedrijf een ‘Boodschap aan onze lezers‘ over de latere uitbetalingen en de link met USAID. Politico stelt nooit overheidssubsidies te hebben ontvangen en benadrukt dat overheidsbetalingen enkel abonnementen op hun producten betreffen.

Conclusie

– Volgens socialemediagebruikers zou het Amerikaanse nieuwsbedrijf Politico 8,2 miljoen dollar aan steun hebben gekregen van het Amerikaanse ontwikkelingsagentschap USAID.

– Dat klopt niet. Uit de officiële uitgavecijfers van de Amerikaanse overheid blijkt dat USAID tijdens de vorige regeerperiode 44.000 dollar heeft betaald aan Politico, voor abonnementen op producten van dat mediabedrijf.

– We beoordelen de bewering daarom als onwaar.