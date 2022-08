Factcheck: nee, je slaapplaats heeft geen invloed op je slaapkwaliteit

Volgens een artikel in de Nederlandse krant De Telegraaf zou je slaapplaats in bed invloed hebben op je slaapkwaliteit. Dat is kletskoek, zeggen wetenschappers.



De Nederlandse krant De Telegraaf schreef op 4 augustus dat ‘slapen aan de verkeerde kant van het bed slecht voor je zou zijn.’ Dat moet blijken uit een onderzoek uitgevoerd door British Wool, een Britse organisatie die Britse wol promoot. Volgens het onderzoek, waaraan 1500 Britten deelnamen, zouden personen die in bed aan de linkerkant slapen, vlotter in slaap vallen dan rechtsslapers. 21 procent van de linksslapers zou onmiddellijk in slaap vallen, tegenover 18 procent van de rechtsslapers. Ook gaven meer linksslapers aan goed uitgerust wakker te worden (32 procent linksslapers tegenover 27 procent rechtsslapers). Het Britse commerciële bedrijf Perspectus Global voerde de enquête uit.

Dat laatste roept vragen op bij professor An Mariman, psychiater en somnoloog aan de Universiteit Gent. ‘Dit lijkt me eerder een commercieel, en geen volwaardig wetenschappelijk onderzoek te zijn.’ Mariman nuanceert de cijfers: ‘De percentages liggen dicht bij elkaar. Er zijn geen statistisch overtuigende verschillen.’ Professor Johan Verbraecken, longarts en medisch coördinator van het slaapcentrum aan de Universiteit Antwerpen, is het daarmee eens: ‘De verschillen zijn minimaal, waardoor ze niet indicatief zijn voor het dagelijkse leven.’ Ook professor Maarten Van Den Bossche, psychiater aan het UPC KU Leuven en verbonden aan het slaapcentrum op campus Gasthuisberg, zegt dat er veel aan te merken valt op het onderzoek.

De wetenschappers benadrukken dat er geen enkel bewijs bestaat dat de kant waar je slaapt een invloed heeft op je slaapkwaliteit. Welke factoren spelen dan wel een rol in een gezond slaappatroon? Van Den Bossche: ‘Bij slaapproblemen is je slaaphygiëne erg belangrijk. Onder die term vallen alle aanpasbare factoren die een invloed kunnen uitoefenen op je slaapkwaliteit.’ Verbraecken vult aan: ‘Zo is het belangrijk om overdag genoeg te bewegen, niet te laat en gezond te eten, cafeïne ‘s avonds te vermijden en niet te lang voor de computer te zitten. Vooral je levensstijl bepaalt je slaapkwaliteit.’ Regelmaat is cruciaal, benadrukt Van Den Bossche. ‘Op hetzelfde uur gaan slapen, maar vooral op hetzelfde uur opstaan, heeft een positief effect op je slaapkwaliteit.’

Of je beter slaapt op je buik of op je zij is persoonlijk, zegt Verbraecken. Volgens Van Den Bossche heeft onderzoek aangetoond dat slapen op je zij gezondheidsvoordelen kan hebben. Hij acht het echter niet onmogelijk dat een verandering van slaapkant een invloed kan hebben op je slaapkwaliteit. ‘Om goed te slapen moet je letterlijk en figuurlijk tot rust kunnen komen. Je lichaamsprocessen moeten vertragen en je lichaamstemperatuur moet dalen. Alles wat je spanning verhoogt, werkt dat tegen. Ik kan me inbeelden dat verandering van slaapkant bij sommige mensen wat stress kan veroorzaken.’

In een reactie laat British Wool weten verrast te zijn door de reacties van de wetenschappers. De representativiteit van hun onderzoek verdedigen ze evenwel niet: ‘We onderzochten slechts een selectie van Britten. De resultaten toonden aan dat er wel degelijk een verschil is. Maar misschien zouden we met een andere groep tot een andere conclusie zijn gekomen.’

Conclusie In de Nederlandse krant De Telegraaf lezen we dat mensen die op de rechterkant van het bed slapen minder vlot in slaap vallen en zich minder uitgerust voelen dan hun linkse tegenhangers. Kletskoek, volgens wetenschappers. Aan welke kant je ligt, heeft geen invloed op je slaapkwaliteit. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.