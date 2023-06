Factcheck: nee, Italië heeft Pride-maand niet ingewisseld voor een maand voor het traditionele gezin

Op sociale media circuleert de stelling dat de Italiaanse regering onder leiding van eerste minister Giorgia Meloni de Pride-maand zou hebben ingeruild voor een maand waarin het traditionele gezin gevierd zou worden. Dat klopt niet. De regering heeft de Pride-maand niet afgeschaft, noch heeft ze een maand ter ere van het traditionele gezin ingevoerd.

Op 6 juni post een Nederlandstalige Telegramkanaal een video, waarin een grote manifestatie te zien is. Afgaande op de spandoeken die te zien zijn, werden de beelden in Italië gemaakt. De video gaat gepaard met volgende stelling: ‘Om de ontaarding van de Pride-maand in Amerika tegen te gaan, lanceerde Italië de Family Pride-maand om het kerngezin te vieren.’

De Pride-maand vindt in de Verenigde Staten jaarlijks plaats in juni. Tijdens die maand wordt extra aandacht besteed aan de positie, de emancipatie en de aanvaarding van de LGBTQI+-gemeenschap. Op sociale media circuleert in allerlei vormen dat Italië die Pride-maand zou hebben vervangen door een maand die het kerngezin viert. Zo vinden we op Twitter en Facebook een foto terug van de Italiaanse premier Giorgia Meloni met daarbij de claim dat Italië de Pride-maand heeft afgevoerd (hier en hier gearchiveerd). Een van die posts heeft ruim 73.000 likes. De oorsprong van die foto ligt bij een YouTube-filmpje, gepost op 5 juni 2023 door de Amerikaanse YouTuber Vince Dao. De video werd 198.000 keer leuk bevonden. De man deelde de video ook op zijn Instagramaccount.

De Telegramvideo uit het Nederlandstalige kanaal heeft dan weer zijn oorsprong in een andere tweet, gepost op 1 juni, waarin we dezelfde video zien als in het Telegrambericht (hier gearchiveerd). ‘Family Pride 2023 in Rome. We beschermen onze kinderen’, lezen we in het bijschrift. De video werd 160.400 keer bekeken.

Klopt het dat Meloni de Pride-maand afschafte en een ‘familiemaand’ invoerde?

We surfen naar de websites van de twee grootste Italiaanse kranten, Corriere della Sera en La Repubblica, en tikken ‘Mese dell’orgoglio LGBT’, Italiaans voor Pride-maand, in. We vinden geen artikels over een afschaffing terug.

De factcheckers van persbureau AP namen contact op met Jacopo Coghe, woordvoerder van Pro Vita & Famiglia. Dat is een drukkingsgroep die tegen abortus en het homohuwelijk gekant is. Coghe stelde onomwonden dat de video nepnieuws is: ‘Geen enkel Italiaans mediakanaal heeft dit ooit vermeld. Dat is een leugen die rechtstreeks uit het buitenland komt.’ AP nam ook contact op met Vincenzo Branà, een woordvoerder van LGBTQI+-belangengroep Arcigay, die eveneens ontkende dat de regering-Meloni de Pride-maand zou hebben afgeschaft. Branà voegde eraan toe dat de groep zich sterk zou verzetten tegen dergelijk voorstel.

Net voor Meloni’s aantreden op 22 oktober 2022 voerde de vorige Italiaanse regering nog een LGBT-strategie voor de periode 2022-2025 door. Dat lezen we in een artikel van het persagentschap Reuters, gepubliceerd op 7 oktober 2022. Meloni verklaarde bij haar aantreden dat ze geen bestaande wetten op LGBT-rechten en abortus zou terugdraaien. Een uitbreiding van die rechten is evenmin aan de orde, aldus Meloni.

Anti-abortus rally

Waar komt de video uit het Telegrambericht vandaan? We nemen enkele screenshots en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we op een Facebookvideo van Maria Rachele Riu, lid van de anti-abortusbeweging Manifestazione Nazionale Per La Vita. Ze plaatste de video ook op haar Instagramaccount. Op 20 mei organiseerde de beweging een rally in Rome. De video werd op die samenkomst gemaakt. De Italiaanse factcheckers van Pagella Politica reconstrueerden hoe de video uiteindelijk gelinkt werd aan de bewering dat Meloni de Pride-maand had afgeschaft.

Op sociale media circuleert de bewering dat de Italiaanse regering onder leiding van eerste minister Giorgia Meloni de Pride-maand zou hebben ingeruild voor een maand waarin het traditionele gezin gevierd zou worden. Dat klopt niet. De regering heeft de Pride-maand niet afgeschaft, noch heeft ze een maand ter ere van het traditionele gezin ingevoerd.