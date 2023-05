Factcheck: nee, het WEF wil geen waterrantsoeneringen opleggen

Op sociale media circuleert een screenshot waarin te lezen is dat het internationale overlegorgaan World Economic Forum stelt dat water geen basisrecht is en aandringt op waterrantsoeneringen. Dat klopt niet. De stelling is uit de lucht gegrepen, en is afkomstig van een Amerikaanse fakenewssite.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 19 april post een Nederlandstalige man een screenshot van een Twitterbericht op Facebook. Daarin is een beeld van een artikel te zien, met als titel ‘Water is geen mensenrecht’: WEF beveelt regeringen om thuis waterrantsoeneringen op te starten.’

Screenshot Facebook

‘Hele gevaarlijke gek!’, lezen we in het bijschrift. Het screenshot komt van de Amerikaanse website The People’s Voice. Voorheen heette die site NewsPunch. Die stond erom bekend van nepnieuws te verspreiden: de factcheckwebsite Mediabias/factcheck beoordeelde NewsPunch als ‘onbetrouwbaar’. Ook de Nederlandstalige website Frontnieuws publiceerde een artikel over de waterrantsoeneringen, opgelegd door het WEF. Het Frontnieuws-artikel werd ruim 12.000 keer bekeken. Ook Frontnieuws publiceert vaak nepnieuws.

Boeman van dienst is het Wereld Economisch Forum, een internationaal overlegorgaan dat vaakhet mikpunt is van complottheorieën. Knack factcheckte reeds verschillende stellingen over het WEF die online de ronde doen.

Klopt het dat het WEF oppert om waterrantsoeneringen door te voeren?

Het Wereld Economisch Forum is een niet-gouvernementele organisatie, die regeringsleiders, zakenmensen en het maatschappelijk middenveld bijeenbrengt om mondiale vraagstukken te bespreken en beleidsoplossingen voor te stellen. Die aanbevelingen en maatregelen zijn niet wettelijk bindend.

Als bron voor het nieuws verwijst The People’s Voice naar een artikel dat op 16 maart gepubliceerd werd op de website van het WEF. Maar daarin lezen we niets over waterrantsoeneringen. Het artikel gaat over de waterconferentie die de Verenigde Naties in maart organiseerden. Het artikel op de website is niet geschreven door een WEF-medewerker, maar door twee waterexperts, de Nederlander Henk Ovink en de Tadzjiek Sulton Rahimzoda. Ze werken respectievelijk voor de Nederlandse en Tadzjiekse regering als speciale gezanten voor internationaal waterbeleid. In het artikel stippelen ze geen waterbeleid uit, maar schrijven ze over de inhoud van de waterconferentie, en waarom die belangrijk is. Hoofdonderwerp van de conferentie was de wereldwijde toegang tot schoon water, de zesde doelstelling van de SDG-doelstellingen. De SDG’s of de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een verzameling van 17 sociale, economische en ecologische doelstellingen, die een duurzame toekomst voor de mensheid moeten verzekeren. De SDG’s werden in 2015 aangenomen door alle VN-lidstaten.

Ook de factcheckers van het Duitse nieuwsagentschap dpa, de Amerikaanse nieuwssite Yahoo en het Amerikaanse dagblad USA Today controleerden de bewering. USA Today nam contact op met WEF-woordvoerder Yann Zopf, die bevestigde dat het gaat om nepnieuws. ‘Het Wereld Economisch Forum heeft nooit dergelijke berichten gepubliceerd en nooit dergelijke uitspraken gedaan’, zei Zopf aan USA Today.

Conclusie Op sociale media circuleert een screenshot waarin te lezen is dat het internationale overlegorgaan World Economic Forum stelt dat water geen basisrecht is en aandringt op waterrantsoeneringen. Dat klopt niet. Onwaar, dus. De stelling is volledig uit de lucht gegrepen, en afkomstig van een Amerikaanse fakenewssite.