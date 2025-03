Factcheck: nee, het Oekraïense parlement heeft geen spoedzitting gepland om Zelensky af te zetten

Volgens de alternatieve nieuwssite Frontnieuws zou het Oekraïense parlement een spoedzitting hebben gepland om zijn president, Volodymyr Zelensky, af te zetten na diens openlijke ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat klopt niet. Een omstreden Oekraïens parlementslid heeft daartoe opgeroepen, maar zo’n vergadering is niet gepland.

De alternatieve nieuwssite Frontnieuws publiceerde op 1 maart een artikel met als kop: ‘Oekraïens parlement roept spoedzitting bijeen om Zelensky af te zetten na “vernedering” in het Witte Huis’. Met die ‘vernedering’ wordt gedoeld op de ruzie tussen Zelensky en Trump die zich op 28 februari voor de ogen van de pers afspeelde.

Klopt het dat het Oekraïense parlement een spoedzitting heeft bijeengeroepen om president Zelensky af te zetten?

Is er een spoedzitting gepland?

In het artikel van Frontnieuws vinden we een link naar een post op X terug. ‘Het Oekraïense parlementslid Oleksandr Dubinsky heeft net tot een spoedvergadering van het Oekraïense parlement opgeroepen om een afzettingsprocedure tegen president Zelensky te initiëren na het geroep in de Oval Office van het Witte Huis.’



Deze tweet bewijst niet dat het Oekraïens parlement daadwerkelijk een spoedvergadering plant, maar enkel dat Oleksandr Dubinsky daartoe heeft opgeroepen. Dubinsky was ooit lid van Zelensky’s partij, Dienaar van het Volk. Nadat een onderzoek was geopend naar Dubinsky voor misdrijven als belastingontduiking, illegaal verkregen eigendommen en verkiezingsfraude werd hij in 2021 uit die partij gezet, lezen we bij Reuters.



Dubinsky wordt sinds 2023 ook onder andere verdacht van samenwerking met de Russische militaire inlichtingendienst en landverraad. Volgens The New York Times zit Dubinsky momenteel in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Op de website van het Oekraïense parlement vinden we zijn naam wel nog altijd tussen de volksvertegenwoordigers terug.



We controleren op diezelfde website of er een spoedvergadering gepland staat of reeds heeft plaatsgevonden. Tussen de nieuwsberichten en aankondigingen vinden we niets dat bewijst dat zo’n spoedvergadering zou hebben plaatsgevonden of zal plaatsvinden.



Op 3 maart werd wel een ontwerpresolutie gepubliceerd voor de oprichting van een parlementaire onderhandelingsgroep om de betrekkingen met de Verenigde Staten te waarborgen. Door de ‘banden op te bouwen met Amerikaanse parlementsleden‘ willen leden van het Oekraïense parlement de dialoog tussen de twee landen verbeteren. De voorzitter van het parlement zou de samenstelling van die raad bepalen. Volksvertegenwoordigers zouden zichzelf kandidaat kunnen stellen. Dubinsky behoort niet tot de initiatiefnemers van de ontwerpresolutie.

Conclusie

– Volgens de alternatieve nieuwssite Frontnieuws zou het Oekraïense parlement een spoedvergadering hebben gepland om zijn president, Volodymyr Zelensky, af te zetten na zijn openlijke ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump.

– Dat klopt niet. Een omstreden Oekraïens parlementslid heeft daartoe opgeroepen, maar zo’n vergadering is niet gepland.

– Er ligt wel een ontwerpresolutie klaar voor een parlementaire onderhandelingsgroep met de Verenigde Staten.

– We besluiten dat er geen bewijs is voor de stelling.