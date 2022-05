Factcheck: nee, er circuleert geen SM-seksvideo van de Amerikaanse president Joe Biden

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media doen geruchten de ronde dat een gewelddadige seksvideo van de Amerikaanse president Joe Biden zou zijn verschenen. Dat klopt niet. Er gaat wel een video rond met expliciete beelden waarin de president te zien zou zijn, maar de man in de video is duidelijk niet Joe Biden.

Op 18 april plaatst het Twitteraccount De Blauwe Tijger een afbeelding op Twitter met als bijschrift ‘Wie weet hier iets van?’ (hier gearchiveerd). We zien twee naakte mensen. Volgens de tekst op de afbeelding zien we ‘Hunters laptop’ en ‘komt deze kerel me bekend voor’.

Op de screenshots herkennen sommigen de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Hunters laptop’ verwijst naar zijn zoon, Hunter Biden. De Amerikaanse tv-zender Fox News toonde op 8 april 2021 pornografische beelden die zouden afkomstig zijn van een laptop van Hunter Biden, maar daarvoor werd tot op heden geen bewijs gevonden. De tweet wordt 66 keer gedeeld en dezelfde afbeelding wordt door andere Twittergebruikers ook online geplaatst.

© Twitter

Zien we screenshots van een compromitterende video van de Amerikaanse president?

Een bron wordt niet gegeven voor de screenshots. Rechtsonder herkennen we wel de lay-out van de internetfora 4chan of 8chan. Op die fora werd de QAnon-complottheorie voor het eerst verspreid. Die theorie stelt dat er een ‘deep state’ bestaat, die de Amerikaanse oud-president Donald Trump wilde afzetten. Dat de ‘elite’ betrokken zou zijn bij wijdverbreid kindermisbruik, is een onderdeel van deze theorie.

De insinuatie dat er nu beelden zijn opgedoken waarin de huidige Amerikaanse president zich schuldig zou maken aan kindermisbruik, passen in dit kader.

Op Telegram en Twitter circuleren fragmenten van de video. Omdat het hier mogelijk gaat om misbruikbeelden van een minderjarig meisje, linken we – uitzonderlijk – niet naar de onderzochte beelden. Het niet verder verspreiden van mogelijk illegale beelden gaat hier boven de transparantie die we als factcheckers hanteren.

Op een pornosite vinden we een video van 15 minuten en 47 seconden. De screenshots op Twitter blijken afkomstig uit deze video.



Het oudste commentaar op de video dateert van mei 2019, de video zelf is dus minstens twee jaar oud.



De man in de video (links) is met zekerheid niet Joe Biden (rechts). Zijn gezicht komt soms even in beeld en lijkt niet op dat van de Amerikaanse president.

© Getty Images

Bovendien heeft de man in de video een opvallende tattoo op zijn rug.

We nemen contact op met de Twittergebruiker die een fragment van de video deelde, met de conclusie van ons onderzoek: dit is niet Joe Biden. Daarop verwijdert hij de video, maar plaatst hij even later onderstaande tweet online (hier gearchiveerd):

© Twitter

De vermeende tattoo van Joe Biden lijkt niet op de tattoo in de gewelddadige pornovideo, maar zaait weer verder twijfel. Het gaat hier om een deepfake van de Amerikaanse president die circuleerde op Tiktok. Daarin werd gedaan alsof Joe Biden een tattoo van de Amerikaanse staat Delaware zou hebben. Biden was van 1973 tot 2009 senator van die staat. De account die de video als eerste publiceerde, bevat verschillende deepfakes van de president waarin hij skate, danst of een ijsje eet. Het account stelt in zijn omschrijving schertsend dat ‘Fox News zal zeggen dat dit photoshop is’.



© TikTok

Eerder deden ook al valse geruchten de ronde dat Biden een tattoo zou hebben op zijn linkerarm. Die ontstonden door een satirische photoshop van de Amerikaanse humorsite The Onion uit 2009.

We vonden geen bewijs dat de Amerikaanse president Joe Biden enige tattoos heeft. Een paparazzofoto van Biden op het strand die BuzzFeedNews in 2012 publiceerde, toont geen enkele tatoeage. De Amerikaanse tabloid TMZ publiceerde de foto in 2009.

© TMZ

Conclusie



Op sociale media doen screenshots de ronde die suggereren dat de Amerikaanse president Joe Biden in een gewelddadige seksvideo te zien is. De screenshots blijken afkomstig van een pornovideo die dateert van 2019 of eerder. De man in de video lijkt echter niet op Joe Biden en heeft een opvallende tattoo op zijn rug. Dat Joe Biden een tattoo zou hebben, is niet bewezen. De suggestie dat de beelden afkomstig zijn van ‘Hunters laptop’ – een verwijzing naar Bidens zoon – is eveneens niet bewezen en beoordelen we daarom als onwaar.