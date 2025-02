Factcheck: nee, DPG Media liet zich niet betalen door USAID

Op sociale media circuleert de bewering dat het Belgische mediabedrijf DPG Media financiering ontving van het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp USAID. Dat klopt niet. DPG ontving een lening van de Europese Investeringsbank voor de ontwikkeling van digitale technologieën. Van financiering door USAID is geen sprake.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 7 februari deelt een Nederlandstalig Telegramkanaal het bericht dat het Belgische mediabedrijf DPG Media financiering ontving van het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp USAID.

‘Het Belgische DPG Media, onder andere eigenaar van het Parool, Volkskrant, Stentor, Trouw en AD, liet zich vet betalen door USAID met als doel de linkse globalistische propaganda te verspreiden, inclusief de covidprik/lockdownpropaganda. Die kranten moeten terug in Nederlandse handen!’

Daarbij zien we enkele screenshots die die financiering zouden bewijzen.

Screenshot Telegram

Ook Nederlandstalige Facebookgebruikers delen het bericht.

Na zijn presidentiële eedaflegging ondertekende president Trump een presidentieel decreet dat de Amerikaanse buitenlandse hulp voor 90 dagen bevriest. Ondertussen moet ook USAID, de ontwikkelingsorganisatie van de Amerikaanse overheid, eraan geloven. Trump en Musk willen de organisatie van 10.000 naar 280 personeelsleden terugbrengen. De organisatie werd in 1961 opgericht en is actief in meer dan 130 landen. Dat lezen we bij The New York Times.

Ondertussen dienden twee vakbonden die USAID-medewerkers vertegenwoordigen een klacht in tegen Trump, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en Scott Bessent, minister van Financiën. Volgens de organisaties is de vermindering van het personeel en het annuleren van de contracten ongrondwettig en een schending van de scheiding der machten.

Klopt het dat DPG Media geld van USAID ontving?

Eerst en vooral valt het op dat de screenshots afkomstig zijn van de website van de Europese Investeringsbank (EIB). Op de website van de EIB kunnen we lezen dat de instelling ‘geld leent op de kapitaalmarkten en gunstige leningen verstrekt voor investeringen die goed aansluiten bij de doelstellingen van de EU. Ongeveer 90 procent van de leningen blijft binnen de EU.’

Screenshot EIB



De EIB publiceerde ook een persbericht over de overeenkomst met DPG Media. Daarin lezen we dat DPG Media Group een kredietovereenkomst van 120 miljoen heeft getekend met de Europese Investeringsbank. Die kredietovereenkomst kadert binnen digitalisering, een van de beleidsdoelen van de Europese Unie. Met het geld dat het leent van de EIB gaat DPG verder investeren in ‘digitale innovatie’. Daarmee wil DPG onder meer experimenteren met artificiële intelligentie en het verder uitbouwen van zijn digitale platformen. Het gaat dus niet over redactioneel werk.

Bovendien wordt er in de overeenkomst nergens melding gemaakt van USAID. Die organisatie heeft niets te maken met de lening afkomstig van de EIB. USAID en EIB zijn twee verschillende organisaties.

Ook op de website usaspending.gov, waar je alle Amerikaanse overheidscontracten en -uitgaven kan doorzoeken, is er niets over DPG Media terug te vinden.



Conclusie – Op sociale media circuleert de bewering dat het Belgische mediabedrijf DPG Media financiering ontving van het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingshulp USAID. Dat klopt niet. – DPG ontving een lening van de Europese Investeringsbank voor de verdere ontwikkeling van digitale technologie. USAID heeft daar niets mee te maken. – We beoordelen de stelling dat USAID geld heeft gegeven aan DPG Media dan ook als onwaar.