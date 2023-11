Factcheck: nee, dit zijn geen recente beelden van geblokkeerde hulpkonvooien aan de grens met Gaza

Op sociale media worden beelden gedeeld van vrachtwagens en ziekenwagens die Gaza zouden willen binnenrijden, maar vast staan aan de grens omdat Israël hen de toegang tot Gaza zou weigeren. Het zijn echter geen recente beelden, maar een video uit 2021.

Op 14 oktober verschijnt onderstaand bericht op X (voorheen Twitter, hier gearchiveerd).

De Nederlandstalige X-gebruikster deelt een Engelstalig bericht met een filmpje waarin we lange rijen ziekenwagens en vrachtwagens op een autoweg zien in een verder desolaat landschap. Het bijschrift in de Nederlandstalige X-post herhaalt het bijschrift uit de Engelstalige tweet: ‘Israël weigert hulpvoertuigen met essentiële leveringen toegang tot Gaza. Geen voedsel. Geen elektriciteit. Geen water.’ Het filmpje werd 1,6 miljoen keer bekeken.

De voorbije weken flakkerde het conflict tussen Israël en Hamas opnieuw hevig op. Op zaterdag 7 oktober begon de Palestijnse extremistische groepering Hamas een moordende raid tegen Joodse doelwitten: Hamasstrijders overvielen onder meer een Israëlisch muziekfestival en enkele kibboetsen in de buurt van Gaza. Meer dan 200 mensen werden ontvoerd en tot gijzelaar gemaakt. Tegelijkertijd vuurde Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël af. Een overzicht van de gebeurtenissen lezen we bij het persagentschap Reuters. Volgens de Israëlische autoriteiten zouden bij de aanvallen van Hamas minstens 1400 mensen gestorven zijn.

Israël reageert sinds zondag 8 oktober met dodelijke bombardementen op de Gazastrook, en het Israëlische leger is ondertussen ook met een grondoffensief begonnen, zo lezen we ook bij Reuters. De situatie in de Gazastrook begint de proporties van een humanitaire crisis aan te nemen, aldus nog Reuters.

Volgens het meest recente rapport van de Verenigde Naties (VN) zouden al meer dan 4200 mensen het leven hebben gelaten in de Gazastrook. De VN roepen in een persbericht op tot een staakt-het-vuren. Nog volgens de Verenigde Naties zijn er al meer dan 5000 doden gevallen. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza sprak op 29 oktober van 8425 doden en 3457 overleden kinderen.

Zien we in deze video inderdaad een hulpkonvooi dat wordt tegengehouden aan de grens met Gaza?

De Franse factcheckers van TF1 achterhaalden dat we in de video inderdaad de grenspost zien tussen Rafah in Gaza en Egypte. De weg die we daar zien, komt helemaal overeen met de weg in de video.

Maar de beelden tonen niet de recente gebeurtenissen. Het filmpje dateert van mei 2021, bij het vorige conflict tussen Israël en Hamas, en we zien een Egyptisch hulpkonvooi op weg naar Gaza. Dezelfde vrachtwagenfile is namelijk te zien op de website van N12, een Israëlisch TV-station, en bij het persagentschap Reuters. ‘Ambulances en vrachtwagens van een humanitair konvooi geladen met voorraden, gestuurd door het Long Live Egypt Fund, zijn te zien bij de grensovergang bij Rafah tussen Egypte en de Gazastrook’, luidt het bijschrift van Reuters bij een foto van 23 mei 2021, waarop hetzelfde konvooi op dezelfde plek te zien is.

De video blijkt afkomstig uit een reportage die op 31 mei 2021 op de Egyptische televisie werd uitgezonden. Het logo rechtsboven komt overeen met dat van de zender Al Nahar. Tijdens het televisiejournaal maakt de presentator melding (vanaf 31:15) van dit humanitaire hulpkonvooi dat Egypte op bevel van president Abdul Fatah al-Sisi naar de Gazanen heeft gestuurd. De journalist heeft het over ‘56 vrachtwagens geladen met humanitaire hulp, een geschenk van president Sisi’, bestaande uit 130 containers geladen met ruim 3000 ton voedsel, dekens, medicijnen en kleding.

TV-reportage Al Nahar

We vinden dezelfde video ook terug op het X-account van Al Nahar, met het bijschrift ‘Egypte stuurt voor de derde keer hulpkonvooien naar de Palestijnen in de Gazastrook’.

De aankomst van het konvooi in Rafah, op 23 mei 2021, werd verslagen door de Egyptische en de Franstalige Arabische pers.

Al is de humanitaire situatie in Gaza op dit moment wel zeer precair en bleef de grens tussen de Gazastrook en Egypte tot enkele dagen geleden gesloten , deze beelden van op de weg geparkeerde voertuigen hebben met de recente escalatie van geweld tussen Israël en Hamas niets te maken.

