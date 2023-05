Factcheck: nee, dit is niet Donald Trump met een pruik op de kroning van Charles III

Op Twitter circuleert een screenshot van een artikel van de Britse tabloid The Mirror over de kroning van de Britse koning Charles III. Op de foto is een man te zien met lang grijs haar en een snor. De man lijkt een medaille te dragen met de letter Q, wat sommige socialemediagebruikers doet besluiten dat de man voormalig Amerikaans president Donald J. Trump in vermomming is. Maar dat klopt niet. Het screenshot en de foto zijn vervalst.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Twitter circuleert een screenshot van een artikel van de Britse tabloid The Mirror (hier gearchiveerd). Het stuk heeft als titel ‘Mysterieuze gast op de kroning gaat viraal!’ De inleiding luidt: ‘Kijkers van de kroning werden afgeleid door één gast tussen de 2000 mensen in Westminster Abbey, die naast de componist Andrew Lloyd Webber zat.’

Op de foto van het artikel zien we een man met een grote bril, lang grijs haar en dito snor. Volgens de persoon die het screenshot postte, is de man op de foto niemand minder dan voormalig Amerikaans president Donald J. Trump. ‘Trump persoonlijk. Duidelijk een pruik’, lezen we in het bijschrift (hier gearchiveerd). De tweet wordt 241.000 keer gezien.

Opvallend detail: de man op de foto draagt een medaille met daarop de letter Q. Dat is mogelijk een verwijzing naar de QAnon-complottheorie. Die theorie stelt dat er een geheim netwerk van politici en overheidsmedewerkers bestaat (de ‘deep state’) dat een wereldwijd pedofielennetwerk op poten zou hebben gezet. Democratische politici zoals Hillary Clinton zouden daarbij betrokken zijn. Die elite zou zich ook richten tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die het netwerk zou hebben proberen te ontmantelen.

Screenshot Twitter

Is de man op de foto inderdaad een vermomde Donald Trump?

We googelen de titel van het artikel en komen terecht op een artikel van de Britse tabloid The Mirror. We zien meteen dat de foto in het artikel en de titel verschillen van het screenshot. Ook het lettertype van beide titels verschilt. Het doet vermoeden dat het screenshot op Twitter vervalst is.

Screenshot The Mirror

Onder de foto in het The Mirror-artikel wordt de man als Sir Karl Jenkins geïdentificeerd. We googelen opnieuw ‘Sir Karl Jenkins kroning’. In een artikel van de Britse krant The Independent beweren andere online lolbroeken dat Jenkins eigenlijk Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, in vermomming is. Om elke twijfel de wereld uit te helpen plaatste Jenkins ondertussen een TikTok-video online waarin hij zichzelf identificeert.

@karljenkinsofficial Sir Karl Jenkins sets the record straight on his attendance at the coronation. #fyp #coronation #disguise #karljenkins ♬ Jenkins: Adiemus – Karl Jenkins

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." Jenkins legt uit dat hij componist is en dat hij aanwezig was op de kroning omdat er een compositie van hem gespeeld zou worden. Dat lezen we ook in een artikel van de Britse omroep BBC. ‘Ik ben helemaal niet Meghan Markle in vermomming’, lacht Jenkins in de video. ‘Zo zie ik er elke dag uit. En de snor heb ik al sinds mijn achttiende.’



Maar wat dan met de Q op de medaille? Droeg Karl Jenkins een medaille met een Q op?





Droeg Karl Jenkins een medaille met een Q op? Om dat te weten te komen, gaan we op zoek naar de originele foto. We laden de foto van het screenshot op bij Google Lens en komen terecht op de humoristische website LadBible, waar we wel de volledige foto zien. Op de medaille op die foto is er geen Q te zien, maar wel een ander embleem.



Screenshot LadBible

Jenkins werd in 2015 tot ‘knight bachelor’ geslagen. Het embleem op de medaille komt overeen met dat van het teken van ‘knight bachelor’. In de video waarin Jenkins zichzelf identificeert, verwijst hij ook naar de medaille. De Q werd dus met beeldbewerking aan de oorspronkelijke foto toegevoegd.

Screenshot Wikipedia – Screenshot LadBible

Conclusie Op Twitter circuleert een screenshot van een artikel van de Britse tabloid The Mirror over de kroning van de Britse koning Charles III. Op de foto is een man te zien met lang grijs haar en een snor . Opvallend is ook dat de man een medaille draagt met de letter Q, wat sommige socialemediagebruikers doet denken dat de man eigenlijk voormalig Amerikaans president Donald J. Trump is. Dat klopt niet. Het screenshot is vervalst en de foto ook. We beoordelen het screenshot dan ook als onwaar.