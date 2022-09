Factcheck: nee, dit is geen video van Oekraïense kinderen die ‘de hymne van de Luftwaffe’ zingen

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media wordt een video gedeeld waarin kinderen dansen op een Duitstalig lied. Volgens de bijschriften zou het gaan om de ‘onofficiële hymne’ van de Luftwaffe, maar dat klopt niet: het is een Bretons volkslied uit 1929 waarvan later ook covers in andere talen zijn gemaakt.

Op 23 september tweet een man een video waarin een groep kinderen op een podium danst op Duitstalige muziek (hier gearchiveerd). Volgens het bijschrift zijn het Oekraïense kinderen die de ‘onofficiële hymne zingen van de Luftwaffe, de luchtmacht van nazi-Duitsland die geleid werd door Hermann Göring’.

Ook op Facebook wordt de video gedeeld, met een vergelijkbare claim in de bijschriften (hier gearchiveerd). De Russische president Vladimir Poetin rechtvaardigde de inval in Oekraïne met het argument dat in Kiev een neonazistisch regime aan de macht zou zijn. Sindsdien verwijzen nogal wat socialemediaposts naar uitspraken, symbolen, gebaren of andere elementen die de nazisympathieën van de Oekraïense bevolking of de Oekraïense regering zouden bevestigen.

We herkennen de melodie van ‘Zeven Dagen Lang’, een nummer van de Nederlandse band Bots uit 1976. We zijn niet de enigen, zo blijkt uit de reacties op Twitter.

Zoals de twitteraar schrijft, was ‘Zeven Dagen Lang’ inderdaad een cover van het Bretonse folklied ‘Son ar chistr’ (Het lied van de cider). Dat nummer werd in 1929 geschreven door Jean Bernard en Jean-Marie Prima maar kreeg pas bekendheid door de interpretatie van de bekende Bretonse zanger Alan Stivell begin jaren 1970. Bots maakte ook een Duitstalige versie van het lied (‘Sieben Tage Lang’).

Rest nog de vraag wat dan wel het (on)officiële lied van de Luftwaffe was. Volgens de meeste bronnen die wij raadpleegden had de Luftwaffe geen eigen lied, maar het marslied Bomben auf England, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gecomponeerd door Norbert Schultze en voorzien van tekst door Wilhelm Stöppler, wordt door sommige bronnen wel ‘het Luftwaffenlied’ genoemd.