Factcheck: nee, dit is geen echte foto van societyfiguur Ghislaine Maxwell met de rechter die de huiszoeking bij Trump goedkeurde

Op Telegram circuleert een foto waarop te zien is hoe societyfiguur Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein, schijnbaar de voeten masseert van de Amerikaanse rechter Bruce Reinhart. Dat is de man die de huiszoeking goedkeurde die begin augustus plaatsvond in het buitenverblijf van voormalig Amerikaans president Donald Trump. De afbeelding blijkt gemanipuleerd.

Op 12 augustus verschijnt in het Nederlandstalige Telegramkanaal Steven’s real news corner een foto van de Britse socialite Ghislaine Maxwell en de Amerikaanse rechter Bruce Reinhart (hier gearchiveerd).

‘Dit is de rechter die het huiszoekingsbevel voor Trump uitvaardigde. Ghislaine Maxwell en rechter Bruce Reinhart… ziet er gezellig uit!’ Op de foto zien we hoe Maxwell Reinhart een voetmassage geeft.

Met The Trump Warrant wordt verwezen naar de huiszoeking die op 8 augustus plaatsvond in Mar-a-Lago, een landgoed van voormalig Amerikaans president Donald Trump in Palm Beach, Florida. Speurders van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI vielen er binnen omdat Trump ervan verdacht wordt vertrouwelijke staatsdocumenten te hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump zou zo de Amerikaanse spionagewet geschonden hebben. Bruce Reinhart is rechter in de Amerikaanse staat Florida en keurde het huiszoekingsbevel goed.

Ghislaine Maxwell is een Britse societyfiguur. Ze verwierf internationale bekendheid door haar relatie met de Amerikaanse zedendelinquent en financieel adviseur Jeffrey Epstein. In juni 2019 werd de man in New York opgepakt op verdenking van mensenhandel met seksuele doeleinden en zedenfeiten. Epstein misbruikte jarenlang jonge vrouwen, van wie sommige minderjarig waren. Maxwell was daarbij zijn rechterhand. Epstein mocht de Britse prins Andrew en Amerikaanse oud-presidenten Donald Trump en Bill Clinton tot zijn vriendenkring rekenen. Sommige van die bekende vrienden zouden deelgenomen hebben aan het seksueel misbruik. Zo beschuldigde de Amerikaanse Virginia Giuffre prins Andrew ervan haar als minderjarige te hebben misbruikt. Tot een proces kwam het in die zaak nooit. Op 10 augustus 2019 pleegde Epstein zelfmoord in zijn New Yorkse cel. Na enkele weken voortvluchtig te zijn geweest, werd Maxwell in juli 2019 gearresteerd. Haar rechtszaak vond plaats in december 2021. Ze werd veroordeeld tot 20 jaar cel voor onder meer mensenhandel en het ronselen van jonge vrouwen.

De foto circuleert ook op Twitter en Facebook (hier en hier gearchiveerd).

Is de foto van Maxwell en Reinhart echt?

Nee, zo blijkt als we via Google Afbeeldingen een omgekeerde zoekopdracht op de foto uitvoeren. We krijgen de originele foto van Maxwell te zien, waarop ze niet de voeten van Reinhart masseert, maar wel die van Jeffrey Epstein. De foto werd genomen in een van Epsteins privéjets.

Het beeld werd naar buiten gebracht tijdens Maxwells proces, om de intieme relatie tussen Epstein en Maxwell te bewijzen. Verschillende media, zoals de Amerikaanse zender Fox News, de Britse omroep BBC en de tabloids New York Post en The Sun, publiceerden de originele foto.

We nemen een screenshot van het hoofd van Reinhart met de fles whiskey en de Oreo-koekjes. Dat geven we in op Google Afbeeldingen en zo zien we dat hij de foto zelf in 2017 op zijn persoonlijke Facebookpagina publiceerde (hier gearchiveerd).

De Telegramfoto is dus duidelijk getrukeerd.

Epstein & QAnon

Waarom wordt Reinhart in eenzelfde foto met Maxwell geplaatst? Sinds Epsteins dood zijn er allerhande complottheorieën verschenen over Epstein. Zo zou hij geen zelfmoord hebben gepleegd, maar vermoord zijn door de elite die hem het zwijgen wilde opleggen. Sommige van die complottheorieën overlappen ook met de QAnon-theorie. Die stelt dat een zogenaamde ‘deep state’ een wereldwijd pedofielennetwerk op poten zou hebben gezet. Democratische politici zoals Hillary Clinton zouden daarbij betrokken zijn. Die elite zou zich ook richten tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump, die het netwerk trachtte te ontmantelen. Heel wat desinformatie die terechtkomt in Nederlandstalige Telegramgroepen is afkomstig uit Engelstalige QAnon-groepen, zoals eerder al bleek uit onderzoek van Knack, de VRT en Pointer (KRO). Dat is ook het geval voor de foto van Maxwell en Reinhart, die uit het Engelstalige QAnon-kanaal CBK komt (hier gearchiveerd). Met de trucage proberen aanhangers van de QAnon-complottheorie Reinhart aan Epstein, en zo aan de ‘deep state’, te linken.

De getrukeerde foto werd ook op de Amerikaanse zender Fox News getoond, tijdens het populaire programma Tucker Carlson Tonight.

Brian Kilmeade, filling in for Tucker Carlson tonight, shared a clearly fake, photoshopped image of the judge involved in approving the Mar-a-Lago warrant pic.twitter.com/W3cxHdy6id — Aaron Rupar (@atrupar) August 12, 2022

Presentator Brian Kilmeade, die voor de vaste presentator Carlson inviel, verduidelijkte ruim een dag na de uitzending op Twitter dat het om een grap ging. Dat kwam echter niet duidelijk naar voor tijdens de uitzending.

Last night while subbing for Tucker Carlson, we showed you an image of Judge Bruce Reinhart w/ Ghislaine Maxwell that was sourced on screen to a meme pulled from Twitter & wasn’t real. This depiction never took place & we wanted to make clear that we were showing a meme in jest. — Brian Kilmeade (@kilmeade) August 12, 2022

Conclusie Online circuleert een foto van societyfiguur Ghislaine Maxwell met de Amerikaanse rechter Bruce Reinhart. Reinhart is de rechter die de huiszoeking in het buitenverblijf van voormalig Amerikaans president Donald Trump uitvaardigde. De afbeelding blijkt gemanipuleerd. We beoordelen de afbeelding dan ook als onwaar.