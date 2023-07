Factcheck: nee, dit gebouw werd niet door relschoppers in brand gestoken

Online circuleert een video van een brandend gebouw. Volgens socialemediagebruikers werd het gebouw in brand gestoken door Franse relschoppers. Dat klopt niet, het gaat om gezichtsbedrog. Het gebouw in de video brandt niet. We zien wel twee bomen die in brand staan achter het gebouw. Enkele auto’s werden in brand gestoken, waarna het vuur op de bomen oversloeg.

Op 4 juli tweet een Nederlandstalige man een video van een brandend flatgebouw in het Franse stadje Grigny. Het gebouw werd volgens de man in brand gestoken door relschoppers. ‘Update Frankrijk, berichten dat relschoppers een woongebouw in Grigny in brand hebben gestoken’, lezen we in het bijschrift. Grigny is een voorstad van Parijs, op zo’n 20 kilometer afstand van het centrum van Parijs.

Klopt het dat relschoppers het gebouw in de video in brand staken?

We googelen ‘bâtiment en flammes Grigny’. Zo komen we terecht op een website van de Franse krant Le Parisien, die een artikel schreef over de virale video. Daarin lezen we dat de video bedrieglijk is. De brand speelt zich namelijk achter het gebouw af, het gebouw zelf staat niet in brand. Dat verduidelijkte de prefectuur van Essonne, het district waar Grigny is gelegen, in een tweet. Volgens de prefectuur ging het over ‘een voertuigbrand die oversloeg naar twee bomen’. De brand werd geblust door de brandweer, maar ‘het nabijgelegen gebouw werd op geen enkele manier getroffen’, aldus de prefectuur. Er werden 8 voertuigen in brand gestoken.

In het artikel lezen we ook nog dat Grigny een van de armste gemeenten van Frankrijk is. Na de dood van de tiener Nahel braken er ook in deze voorstad rellen uit.

Conclusie Online circuleert een video van een brandend gebouw. Volgens socialemediagebruikers werd het gebouw in brand gestoken door Franse relschoppers. Dat klopt niet, het gaat om gezichtsbedrog. Het gebouw in de video brandt niet. We zien wel twee bomen die in brand staan achter het gebouw. Enkele auto’s werden in brand gestoken, waarna het vuur op de bomen oversloeg. We beoordelen het bijschrift bij de video dan ook als onwaar.

