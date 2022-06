Factcheck: nee, dit artikel is nooit op de Amerikaanse nieuwssite Vox verschenen

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een screenshot van wat een artikel zou zijn van de Amerikaanse nieuwswebsite Vox, met de titel ‘Beste witte vrouwen, witte baby’s zijn witte suprematie’. Maar het screenshot is vervalst. Dergelijk artikel is nooit op Vox verschenen.

Op 8 juni tweet een man een screenshot van wat een artikel zou zijn van de Amerikaanse nieuwswebsite Vox. De titel luidt als volgt: ‘Beste witte vrouwen, witte baby’s zijn witte suprematie’. In het bijschrift schrijft de man ‘Mag ook al niet meer: blanke baby’s’ (hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

De tweet wordt onder meer geretweet door het Twitteraccount Burgercomité EU, dat 13.300 volgers telt (hier gearchiveerd). We zoeken het artikel op Facebook en zien dat het screenshot al minstens sinds 2020 circuleert (hier gearchiveerd).

White supremacy, of witte suprematie, is een term voor de overtuiging dat het blanke ras een natuurlijke superioriteit heeft over andere ‘gekleurde rassen’. De term wordt vandaag de dag ook gebruikt om bepaalde groeperingen aan te duiden die er een racistische of ultranationalistische gedachtegoed op nahouden.

Gaat het hier om een echt artikel?

Als we de titel en enkele fragmenten uit het artikel op Google intikken, krijgen we geen bruikbare zoekresultaten. Een zoekopdracht met de naam van de auteur van het artikel levert wel iets op. Emily Todd VanDerWerff is de oude naam, of de deadname, van de Amerikaanse journaliste Emily St. James. St. James is een transgender vrouw die in 2019 uit de kast kwam. Ze veranderde haar naam in januari 2022. Sinds 2014 schrijft ze voor Vox. We surfen naar haar auteurspagina en zien dat de korte biografie onder haar foto, met uitzondering van haar naam, overeenkomt met de biografie in het screenshot.

Screenshot Vox

Als we surfen naar haar auteurspagina vinden we het artikel echter niet terug.

In het screenshot lezen we ook volgende passage: ‘Wanneer ik een witte vrouw met een witte baby zien, dan zie ik de verderzetting van witte suprematie en dat jaagt me schrik aan. Als een persoon van kleur aan witte vrouwen: jullie baby’s doen me ongewenst voelen en alsof mijn kinderen nooit een gelijke kans krijgen. Dit is geen haat voor witte baby’s. Het is de logische conclusie van een persoon van kleur die zich voortbeweegt onder een historisch systeem van witte suprematie.’ Het artikel vertrekt dus uit het perspectief van een persoon van kleur, maar dat is St. James niet.

Screenshot Twitter

Een ander element dat opvalt, is dat we de naam onder de titel ‘Todd VanWerff’ lezen, en niet de volledige (toenmalige) naam van de auteur. Vox past die wel toe in andere artikels.

Screenshot Twitter

Ook het lettertype in het screenshot komt niet overeen met het lettertype dat Vox op zijn website gebruikt.

Zoals eerder gezegd circuleert het screenshot al langer online, en bereikte het ook Emily St. James. Zij reageerde in 2019 en 2020 op het screenshot via Twitter (hier en hier gearchiveerd).

I have gotten a million angry messages from older people, who are mad about an article I never wrote, attributed to a "Todd VanWerff," and apparently mocked up on some image board somewhere, with no regard to what typefaces Vox actually uses.



It's the lack of craft that gets me. — Emily St. James (@emilyvdw) June 11, 2019

Oh, good, the OBVIOUSLY FAKE article where someone named "Todd VanWerff" says they hate white babies has resurfaced.



If you want to tell me it's around, I already know. I've been dealing with this for around a year and have received death threats and all manner of slurs over it. https://t.co/XEIPi6nj9W — Emily St. James (@emilyvdw) June 22, 2020

Daarin geeft Van Der Werff aan nooit een dergelijk artikel te hebben geschreven. Ze wijst eveneens op de verkeerde naam en het verschil tussen de lay-out van het artikel en de lay-out van Vox. Zelf verwijst St. James naar 4Chan als bron voor de afbeelding. 4Chan is een online forum, zoals Reddit, waar internetgebruikers over gelijk welk onderwerp hun mening kunnen spuien. De website is ook berucht om de vele, veelal extreemrechtse, complottheorieën die er worden gedeeld. In tegenstelling tot Reddit verdwijnen 4Chan-fora na verloop van tijd.

Conclusie Online circuleert een screenshot van een artikel met de titel ‘Witte baby’s zijn witte suprematie’. Het artikel zou op de Amerikaanse nieuwswebsite Vox zijn gepubliceerd. Dat klopt niet. Het gaat om een gemanipuleerde afbeelding en niet om een echt artikel. We beoordelen de stelling dat Vox dit artikel publiceerde dan ook als onwaar.