Factcheck: nee, deze voor doodslag gearresteerde man is niet de broer van George Floyd

Online circuleert een foto van Dejywan Floyd, een Amerikaan die een vrouw doodschoot omdat die zijn auto bijna had aangereden. Volgens socialemediagebruikers zou Dejywan Floyd de broer zijn van George Floyd. Maar dat klopt niet.

Op 18 april retweet een Nederlandstalige Twittergebruiker een foto, waarop een zwarte man en een blanke vrouw te zien zijn. Boven de foto’s staat de volgende tekst te lezen: ‘Waarom komt dit niet op het nieuws? De jongere broer van George Floyd, Dejywan Floyd, is gearresteerd in North Carolina voor een geval van ‘verkeersagressie’ waarbij hij een blank koppel beschoot en daarbij een moeder van zes kinderen doodde die in de passagierszetel zat.’ (hier gearchiveerd).

‘Oeps, Björn Soenens iets vergeten?’ schrijft de Twittergebruiker in de begeleidende boodschap. Björn Soenens is de VS-correspondent van de Vlaamse openbare omroep VRT.

Ook Facebookgebruikers en anderstalige Twittergebruikers delen de afbeelding (hier en hier gearchiveerd).

De Afro-Amerikaanse man George Floyd werd op 25 mei 2020 gearresteerd en gedood in de Amerikaanse stad Minneapolis. Kort voor zijn arrestatie had Floyd in een winkel een pakje sigaretten met een vals bankbiljet gekocht. Floyd werd daarop aangehouden door vier agenten. Tijdens zijn arrestatie plaatste agent Derek Chavin een knie op Floyds nek, waardoor Floyd een tekort aan zuurstof had. Na 9 minuten en 29 seconden overleed Floyd. Dat lezen we in The New York Times.



Na de dood van Floyd braken er in verschillende Amerikaanse steden, waaronder Minneapolis waar Floyd werd gedood, protesten en rellen uit. Floyds dood gaf ook een push aan de Black Lives Matter-beweging. Wereldwijd vonden er protesten tegen geweld tegen niet-witte mensen en zwarte Amerikanen plaats. Ook in Brussel en Antwerpen waren er protesten. Het maakte Floyd tot een internationaal symbool voor (politie)geweld op zwarten.

Klopt het dat de man op de foto de broer is van George Floyd?

We googelen de naam Dejywan Floyd. De toen 29-jarige man werd op 1 april 2021 gearresteerd, lezen we in een artikel van het Amerikaanse nieuwskanaal ABC en de Amerikaanse krant The New York Times. Dejywan Floyd werd aangeklaagd voor moord met voorbedachten rade, nadat hij op 25 maart een vrouw had neergeschoten. Kort voor de middag kwam de SUV van de vrouw, die samen met haar man reed, bijna in botsing met de Chevrolet van Floyd. Floyd ontstak daarop in blinde razernij, draaide zijn autoraam naar omlaag en loste meerdere schoten op de passagiersdeur van de SUV. De vrouw werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis.

Om te weten te komen of Dejywan Floyd een broer is van George Floyd, gaan we op zoek naar het overlijdensbericht van George Floyd. Daarin worden Terrence Floyd, Philonise Floyd en Rodney Floyd als broers vermeld. Als stiefbroers worden Deldrick Carter en Adrian Carter vermeld. De naam Dejywan staat niet op het overlijdensbericht. Alle drie de broers Floyd kwamen in de media na het overlijden van hun broer.

In een verklaring aan de Amerikaanse factcheckorganisatie Factcheck.org stelde Burnis Wilkins, de sheriff van Robeson County waar het incident plaatsvond, dat er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de bewering klopt. ‘Floyd is een veelvoorkomende naam in deze county en het omringende gebied’, meldde Wilkins.

De foto met de claim circuleert al langer online. Onder meer de Amerikaanse factcheckorganisaties Snopes, LeadStories en Factcheck.org factcheckten de bewering, en concludeerden eveneens dat de bewering fout is.

Conclusie Online circuleert een foto van Dejywan Floyd, een Amerikaanse man die in een zwaar geval van verkeersagressie een vrouw doodschoot. Volgens socialemediagebruikers zou Floyd de broer zijn van George Floyd. Maar dat is onwaar.