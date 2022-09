Factcheck: nee, deze video toont niet hoe EU-politici uitbundig hun loon vieren

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op Twitter circuleert een video waarin EU-politici uitbundig hun loon aan het vieren zouden zijn. Dat klopt niet. De beelden zijn gemaakt tijdens de laatste dag van het World Forum of Democracy 2021 en tonen EU-parlementsleden die dansen tijdens een concert van de Bosnische band Dubioza Kolektiv.

Op sociale media wordt een video gedeeld van twintig seconden waarin een groep deftig geklede mensen, sommigen met een mondmasker op, in een parlementair halfrond dansen op het Italiaanse protestlied Bella Ciao (hier gearchiveerd).

‘Terwijl miljoenen Europeanen hun rekeningen niet kunnen betalen door de stijging van de energieprijzen vieren EU-politici, verantwoordelijk voor de economische ramp, hun maandsalaris van 10.000 euro met zang en dans. Zij zijn onze echte vijanden’, lezen we in het bijschrift van een tweet van 1 september. De video met het bijschrift wordt ook gepost op Facebook en Telegram (hier en hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

Socialemediagebruikers reageren verontwaardigd op de beelden.

Screenshots Twitter

Klopt die bewering?

We nemen enkele screenshots van de video en voeren met Google Afbeeldingen een omgekeerde zoekopdracht uit.

Screenshot Google Afbeeldingen

Zo komen we terecht bij een YouTubevideo die op 21 november 2021 gepost werd op het kanaal van de Europese Commissie. In de video, die iets minder dan drie minuten duurt, zien we vanaf 1:53 de beelden die online circuleren. In de beschrijving lezen we dat het gaat om een optreden van de Bosnische band Dubioza Kolektiv in het gebouw van de Raad van Europa in Straatsburg. De Raad van Europa is geen onderdeel van de Europese Unie, maar is een onafhankelijke organisatie.

Screenshot YouTube

Als we een foto opzoeken van het gebouw zien we dat het inderdaad overeenkomt met de ruimte in de video.

Screenshot YouTube

Onder meer de houten gewelven (gele kaders) en de blauwe stoeltjes (rode kaders) komen overeen.

Op het Instagramaccount van de muziekgroep vinden we ook een post over het optreden die dateert van 21 november 2021.

Screenshot Instagram

Tien dagen eerder, op 11 november heeft de Raad van Europa een video van het optreden op Facebook gedeeld. Verder staat het optreden van de band ook aangekondigd in het programma van het World Forum of Democracy 2021. We lezen dat het evenement op woensdag 10 november doorging.

Screenshot Website Raad van Europa

Op het Vimeo-account van het World Forum of Democracy vinden we een videosamenvatting van de conferentie terug. Daarin zien we vanaf 2:30 de band opduiken.

World Forum of Democracy

Het World Forum of Democracy is ‘een uniek platform voor politieke beleidsmakers en activisten om oplossingen voor belangrijke uitdagingen voor democratieën wereldwijd te bespreken’ en vindt jaarlijks plaats in november. De Raad van Europa, die zetelt in Straatsburg, organiseert het. Dit najaar vindt het forum plaats van 7 tot en met 9 november.

Variabel loon

Klopt het dat EU-politici maandelijks 10.000 euro krijgen? Op de website van het Europees Parlement lezen we dat het brutosalaris van een parlementslid 9386,29 euro bedraagt. ‘Alle Parlementsleden betalen EU-belasting en verzekeringspremies, waarna het salaris 7.316,61 euro bedraagt. Daarnaast verplichten de meeste EU-landen hun Parlementsleden om extra nationale belasting te betalen aan hun eigen land. Het uiteindelijke salaris van een individueel lid hangt dus af van de fiscale regels in het land waarvan het lid afkomstig is,’ lezen we verder. Het basisloon van een Europees parlementariër bedraagt dus minder dan 10.000 euro, maar daarmee is het verhaal niet af.

Screenshot Website Europees Parlement

Want er horen belangrijke kanttekeningen bij, aldus professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent). Hij verduidelijkt: ‘Veel leden moeten ook een deel van hun loon afstaan aan de partij waarvoor ze verkozen zijn. Dat bedrag verschilt sterk van partij tot partij.’

‘Europarlementsleden krijgen daarnaast een apart budget, een algemene kostenvergoeding genaamd, om bijvoorbeeld kranten of bureaumateriaal mee te kopen. Ook zijn er reisvergoedingen en aanwezigheidsvergoedingen. Ten slotte krijgen ze ook nog een vergoeding waarmee ze medewerkers kunnen aanwerven, maar dat is uiteraard geen eigen loon. Dat is ook niet typisch Europees, want nationale parlementsleden hebben ook medewerkers’, aldus Vos. Die extra vergoedingen worden ook vermeld op de website van het Europees parlement. Daar lezen we dat Europarlementsleden ook nog recht hebben op terugbetaling van medische onkosten.

Conclusie Op Twitter circuleert een video waarin EU-politici uitbundig hun loon aan het vieren zouden zijn. Dat klopt niet. De beelden zijn gemaakt tijdens de laatste dag van het World Forum of Democracy 2021 en tonen EU-parlementsleden die dansen tijdens een concert van de Bosnische band Dubioza Kolektiv. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.