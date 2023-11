Factcheck: nee, deze video toont geen Londense politieagenten die deelnemen aan een pro-Palestijnse betoging

Op sociale media wordt een video gedeeld waarin Londense politieagenten te zien zouden zijn die deelnemen aan een pro-Palestijnse betoging op 11 november. Dat klopt niet: de agenten in de video houden toezicht op een pro-Palestijnse manifestatie in de Britse hoofdstad op 4 november.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 16 november stuurt een lezer ons een Facebookpost door, met de vraag of we kunnen checken of de claim klopt (hier gearchiveerd).

De auteur van de Facebookpost deelt een TikTok-video van ongeveer een minuut. Daarin zien we mensen die met Palestijnse vlaggen door Regent Street in Londen stappen, geflankeerd door politieagenten. ‘2000 politieagenten voor Palestina. Demonstratie 11.11.23. Hyde Park Corner’, luidt het bijschrift.

Het TikTok-filmpje, dat op verschillende accounts werd gepost, werd 196.000 keer geliket en 12.900 keer gedeeld. Ook op X (voorheen Twitter) wordt de video gedeeld (hier gearchiveerd), met het bijschrift ‘2000 politieagenten zijn in centraal Londen naar Hyde Park Corner gemarcheerd om te protesteren tegen Israël vanwege de wreedheden in Palestina… Ik ben zo trots dat de Britse politie opkomt voor gerechtigheid!!! #PalestineGenocide #londonpolice #israel”.’

Er was een grote pro-Palestijnse betoging in de Britse hoofdstad op 11 november, zoals we lezen bij Reuters. Maar deze video kan niet zijn gemaakt op 11 november: hij werd al 4 november op TikTok geplaatst (hier gearchiveerd). Ook op die dag werd een pro-Palestijnse demonstratie georganiseerd in Londen, zo lezen we bij Reuters en The Guardian.

Namen de politieagenten deel aan de pro-Palestijnse betoging, en ‘kiezen ze op die manier kant voor Palestina’, zoals sommige socialemediagebruikers claimen?

Nee. We zien op de beelden dat de politieagenten pro-Palestijnse demonstranten begeleiden tijdens een betoging. In tegenstelling tot de demonstranten, draagt geen van de politieagenten vlaggen of spandoeken. Een woordvoerder van de Metropolitan Police heeft in een e-mail aan de factcheckers van Reuters bevestigd dat de agenten niet deelnamen aan het protest, maar toezicht hielden.

Conclusie – Op sociale media wordt een video gedeeld waarin Londense politieagenten te zien zouden zijn die deelnemen aan een pro-Palestijnse betoging in Londen op 11 november. – Dat klopt niet: de video werd al op 4 november op TikTok gedeeld. – De agenten die we zien in het filmpje, nemen niet deel aan de Pro-Palestijnse manifestatie. die op 4 november in Londen plaatsvond, maar hielden er toezicht op. Dat heeft de Londense politie bevestigd. – We beoordelen de claim als onwaar.