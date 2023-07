Factcheck: nee, deze video toont geen brandende auto’s in Marseille

Op sociale media circuleert een video waarin tal van auto’s op een groot parkeerterrein uitbranden. Socialemediagebruikers geloven dat de video gemaakt is in Marseille, waar relschoppers de auto’s in brand hebben gestoken. Dat klopt niet. De video werd opgenomen nabij de Australische stad Perth en toont een brand op een parking van een autoverkoper.

Op 2 juli tweet een Nederlandstalige Twittergebruiker een video waarin een brand te zien is op een parking. Verschillende auto’s staan in brand. ‘Marseille, gloednieuwe auto’s worden in brand gestoken. Gezellig hé, links Nederland’, lezen we in het bijschrift (hier gearchiveerd).

De gebruiker brengt de beelden dus in verband met de recente rellen in Frankrijk, die uitbraken na de dood van de zeventienjarige Nahel M. Op 27 juni schoot een politieagent de jongen dood tijdens een verkeerscontrole. Sindsdien is het erg onrustig in verschillende Franse steden. Rellen gingen gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s. Beelden van de protesten en incidenten circuleren ook massaal op het internet.

De beelden werden 14.500 keer bekeken, en circuleren ook op Telegram, YouTube en de alternatieve videosite Rumble (hier en hier gearchiveerd).

We nemen een screenshot van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. In de resultaten komen we bij een tweet terecht, waarin dezelfde beelden te zien zijn.

Engulfed in black smoke and our border collie picked up the scent before we even saw smoke pic.twitter.com/BLuR6tEwZJ — jacey knowles (@JaceyKnowles) April 28, 2023

De brand vond plaats op 28 april 2023 op een parking in Bibra Lake, een voorstad van de Australische stad Perth. Eigenaar van de parking is Pickles, een Australisch bedrijf dat tweedehands voertuigen verkoopt. Op het YouTube-account van de Australische televisiezender 7news vinden we een video van de brand terug, en de Australische krant The West Australian plaatste een foto van de brand op haar voorpagina van 29 april. Ook de Britse krant The Guardian wijdde een artikel aan de brand. Volgens de krant vernietigde de brand 60 auto's. Wat de brand veroorzaakte, was niet duidelijk.

Conclusie Op sociale media circuleert een video waarin tal van auto’s op een standplaats uitbranden. Socialemediagebruikers geloven dat de video gemaakt is in Marseille, waar relschoppers de auto’s in brand hebben gestoken. Dat klopt niet. De video werd opgenomen nabij de Australische stad Perth en toont een brand op een parking van een autoverkoper. We beoordelen het bijschrift bij de video dan ook als onwaar.

