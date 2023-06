Factcheck: nee, deze video toont geen Angolezen die zonnepanelen kapotslaan

Op sociale media circuleert een video waarin een groep Angolezen zonnepanelen zouden kapotslaan omdat ze ‘zich de klimaatwaanzin niet laten opdringen’. Dat klopt niet, de video is uit zijn originele context getrokken. De video werd in 2018 gemaakt en toont een groep Indiase arbeiders die geen verloning kregen voor de bouw van een zonnenpanelenpark.

Op 12 mei post een Nederlandstalig account een video op Twitter, waarin te zien is hoe een groep mensen zonnepanelen kapotslaat (hier gearchiveerd). Het bijschrift luidt: ‘In Angola laat men zich de klimaatwaanzin waarschijnlijk gesponsord door uw belastinggeld niet opdringen. Die maken gelijk korte metten met die vervuilende troep.’ De video wordt zo’n 11.200 keer bekeken.

Klopt het dat we een groep boze Angolezen zien die ‘zonnepanelen kapotslaan omdat ze zich de klimaatwaanzin niet laten opdringen’?

We nemen eerst enkele screenshots van de video, en laden die op bij Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht bij een artikel uit 2018 van de factcheckers van France 24. In het artikel lezen we dat de zonne-installaties niet in Angola, maar in Chalisgaon, een stad in de Indiase deelstaat Maharashtra, staan. In een andere factcheck van het Franse nieuwsagentschap AFP, bevestigden Indiase factcheckers dat de mensen in de video Ahirani spreken, een dialect dat in Maharashtra wordt gesproken. Ook de Indiase factcheckers van The Logical Indian bevestidgen dat het incident zich afspeelde in Maharashtra.

France24 verwijst ook naar een artikel, gepubliceerd op 15 februari 2018, op Climate Samurai, een website over klimaatverandering en hernieuwbare energie. Ze plaatsten de video ook op hun YouTube-kanaal, met de titel ‘Zonnepanelen van 100 MW zonne-installatie in Maharashtra vernield wegens niet-betaling van loon.’



Volgens het bijschrift van de video en het artikel op de site hebben de arbeiders de panelen vernietigd omdat ze geen loon kregen voor de bouw ervan.

De nieuwssite trachtte ook contact op te nemen met het bedrijf in kwestie, maar kreeg geen antwoord. Go News India berichtte in 2018 op Twitter ook al over de vernielde zonnepanelen.

Conclusie Op sociale media circuleert een video waarin een groep Angolezen zonnepanelen zouden kapotslaan ‘omdat ze zich de klimaatwaanzin niet laten opdringen’. Dat klopt niet, de video is uit zijn originele context getrokken. De video werd in 2018 gemaakt en toont een groep Indiase arbeiders die geen verloning kregen voor de bouw van een zonnepanelenpark. We beoordelen de bewering dat het gaat om een video die in Angola werd gemaakt dan ook als onwaar.