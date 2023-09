Factcheck: Nee, deze uitspraak van Julian Assange ging niet over de oorlog in Oekraïne maar over die in Afghanistan

Socialemediagebruikers schrijven een uitspraak over de oorlog in Oekraïne toe aan WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Maar uit de video waarnaar ze verwijzen, blijkt dat Assange niet echt correct wordt geciteerd. Bovendien is de video gemaakt tijdens een anti-oorlogsbetoging in 2011 en gaat Assanges uitspraak niet over de oorlog in Oekraïne maar over die in Afghanistan.

Op X (voorheen Twitter) werd een video van de Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange gedeeld (hier en hier gearchiveerd). In het bijschrift wordt een quote van Assange uitgelicht: ‘Het doel is om Oekraïne te gebruiken om geld uit de VS en Europa wit te wassen via Oekraïne en terug te brengen in de handen van een transnationale elite (BlackRock). Het doel is een eindeloze oorlog, geen succesvolle oorlog.’

Het citaat wordt ook gedeeld door de bekende plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs. De post die hij retweette, kreeg al ruim twee miljoen mensen te zien. Meer dan 17.000 mensen besloten net als Hoeyberghs om de post te delen op hun eigen profiel.

Uitspraak over oorlog in Afghanistan

Wanneer we de video bekijken, wordt al snel duidelijk dat Assange helemaal niet de uitspraak gedaan heeft die hem wordt toegewezen in de tweets. De video gaat over Afghanistan waar een westerse coalitie onder leiding van de Verenigde Staten tussen 2001 en 2021 een oorlog voerde tegen de Taliban.

Uit de video blijkt dat Assange niet echt correct wordt geciteerd. Hij zegt: ‘Het doel is niet om Afghanistan volledig te onderwerpen, maar om belastinggeld uit de VS en Europa via Afghanistan terug in de handen van de transnationale veiligheidselite te sluizen. Dat is het doel. Het doel is om een eindeloze oorlog te hebben, geen succesvolle oorlog.’

In de video gaat het dus niet over Oekraïne en er is geen bewijs dat Assange vergelijkbare uitspraken zou hebben gedaan over Oekraïne. Momenteel zit Assange opgesloten in een zwaarbeveiligde gevangenis in het Verenigd Koninkrijk.

Lezers kunnen sinds kort ook zelf context toevoegen bij posts op X. Dat is in dit geval ook gebeurd. Zo komen we terecht bij een YouTube-video van Julian Assange waar de clip vandaan komt. De video werd in 2021 gedeeld door TRT World, een Turks publiek mediakanaal. In het bijschrift van de video lezen we dat de uitspraken in 2011 gedaan werden en in 2021 opnieuw viraal zijn gegaan.

Via een andere YouTube-video komen we te weten dat de clip afkomstig is van een interview met Julian Assange tijdens een anti-oorlogsbetoging op 8 oktober 2011, dus nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. De betoging werd georganiseerd door de Stop the War Coalition, een Britse organisatie die campagne voert tegen de inmenging van het Verenigd Koninkrijk in militaire conflicten. Het Britse leger nam destijds deel aan de westerse militaire acties in Afghanistan. Uit nog twee andere video’s (hier en hier) leren we dat de betoging plaatsvond op Trafalgar Square in Londen waar Assange de massa heeft toegesproken.

Conclusie Verschillende sociale mediagebruikers schrijven een uitspraak over de oorlog in Oekraïne toe aan Wikileaks-oprichter Julian Assange. Uit de video waarnaar ze verwijzen, blijkt echter dat Assange niet correct wordt geciteerd. Assange heeft het over de oorlog in Afghanistan en deed zijn uitspraak tijdens een anti-oorlogsbetoging in 2011, dus nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. Daarom beoordelen we de claim als onwaar.