Factcheck: nee, deze gewonde vrouw werd niet aangevallen door George Floyd

Online circuleert een foto van een zwaar toegetakelde vrouw, die het slachtoffer zou zijn van een gewapende inbraak, gepleegd door Black Lives Matter-icoon George Floyd. Dat klopt niet. De vrouw op de foto is de Amerikaanse Andrea Sicignano. Zij werd in december 2018 na een avondje uit in Madrid mishandeld en verkracht, blijkt uit een Facebookgetuigenis van de vrouw zelf. De vrouw klaagde ondertussen het misbruik van haar foto’s bij de verspreiding van desinformatie aan.

‘Laat me je Araceli Hernandez voorstellen’, lezen we op de afbeelding. ‘Zij was een meisje dat gekidnapt werd door George Floyd en brutaal geslagen werd tijdens een inbraak! George en zijn handlangers zochten in haar appartement naar drugs en geld. Ze was toen zwanger en George richtte een wapen op haar buik en vroeg haar of ze wou dat haar baby zou leven of sterven. Ik wed dat je dit verhaal nooit hebt gehoord in de mainstreammedia?’, lezen we op de afbeelding (hier gearchiveerd). Ook Nederlandstalige Twittergebruikers verspreiden de afbeelding (hier en hier gearchiveerd).

George Floyd was een Afro-Amerikaanse man die op 25 mei 2020 tijdens zijn arrestatie in Minneapolis door een agent vermoord werd. Kort voordien had Floyd in een winkel een pakje sigaretten gekocht met een vals bankbiljet. Floyd werd daarop aangehouden door vier agenten. Een van die agenten, Derek Chauvin, plaatste zijn knie op Floyds nek, waardoor die laatste een tekort aan zuurstof had. Na 9 minuten en 29 seconden overleed Floyd. Dat lezen we in The New York Times. Omstanders filmden de arrestatie waarop de beelden van Floyds dood de wereld rondgingen. Floyd werd een icoon van de Black Lives Matter-beweging, die wereldwijd racisme en discriminatie tegen zwarte mensen aanklaagt. Zijn laatste woorden I can’t breathe (Ik kan niet ademen) zijn een bekende slogan geworden van de beweging.

Werd de vrouw op de foto daadwerkelijk overvallen en geslagen door George Floyd?

We nemen een screenshot van de foto en laden die in op Google Afbeeldingen. In de zoekresultaten zien we artikels van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad, beide gepubliceerd op 27 december 2018. De vrouw op de foto is de Amerikaanse Andrea Sicignano, die na een avondje uit in de Spaanse hoofdstad Madrid geslagen en verkracht werd. Ook de Spaanse krant El País bracht het verhaal. In het Het Nieuwsblad lezen we dat de vrouw de foto’s samen met haar verhaal op 19 december 2018 postte op haar Facebookprofiel. We klikken op de link, maar de Facebookstatus blijkt verwijderd te zijn. Op de archiefwebsite archive.is vinden we een gearchiveerde versie. De vrouw op de foto is dus niet Aracely Hernandez. In een Facebookpost uit 2020 verklaarde Sicignano gedegouteerd te zijn dat haar foto’s werden gebruikt om desinformatie te verspreiden.

Pleegde George Floyd een overval op Aracely Hernandez?

Floyd kwam tijdens zijn leven meerdere malen in aanraking met de arm der wet. Dat lezen we in dit overzicht van de Amerikaanse factcheckorganisatie Snopes. In 2007 pleegde hij samen met vijf kompanen een overval bij de vrouwen Angel Negrete en Aracely Henriquez, niet Hernandez, zoals op de afbeelding te lezen staat. De mannen waren op zoek naar drugs en geld. Dat lezen we in de officiële klacht van Henriquez. Uiteindelijk namen de mannen juwelen en een gsm mee, en vluchtten ze in een Ford Explorer. Drie maanden na de overval trof de politie dezelfde auto aan, met Floyd als bestuurder, waarna hij werd opgepakt.

Op de afbeelding staat te lezen dat Floyd ‘Hernandez’ zou hebben ontvoerd en een pistool op haar buik zou hebben gericht. Floyd, die in de klacht als ‘de grootste van de groep’ wordt omschreven, richtte geen pistool op de buik van ‘Hernandez’. Wel op die van ‘Henriquez’. Nergens in de klacht lezen we dat Henriquez zwanger was ten tijde van de overval. Ook maakt ze geen melding van een ontvoering, zoals de afbeelding stelt. Henriquez werd wel toegetakeld tijdens de overval, maar door een ander bendelid. Drie maand na de overval werd Floyd opgepakt. Tijdens zijn proces in 2009 pleitte hij schuldig en werd hij tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. In januari 2013 kwam Floyd vrij onder voorwaarden.

Conclusie Online circuleert een foto van een zwaar toegetakelde vrouw, die het slachtoffer zou zijn van een gewapende inbraak, gepleegd door Black Lives Matter-icoon George Floyd. Dat klopt niet. De vrouw op de foto is de Amerikaanse Andrea Sicignano. De vrouw werd in december 2018 na een avondje uit in Madrid mishandeld en verkracht, en daarmee heeft George Floyd niets te maken. We beoordelen de tekst op de afbeelding dan ook als onwaar.