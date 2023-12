Factcheck: nee, deze foto toont geen Palestijnse maar een Syrische jongen met geamputeerde ledematen 

Online circuleert een foto van een vader met zijn zoon, bij wie beide armen, de rechtervoet en het linkerbeen geamputeerd. Volgens socialemediagebruikers werd de jongen het slachtoffer van een Israëlisch bombardement. Dat klopt niet. De foto werd al in december 2019 online geplaatst, en toont een Syrische jongen.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 13 december tweet een Nederlandstalige X-gebruiker een foto van een vader en een zoon, bij wie beide armen, de rechtervoet en het linkerbeen geamputeerd lijken te zijn. ‘Dit kind ontsnapte, voorlopig althans, aan Israëls “grasmaaiende” etnische zuiveringscampagne’, lezen we in het bijschrift van de originele tweet.

Screenshot Twitter

De afbeelding wordt 271.800 keer bekeken, 11.000 keer leuk bevonden en 8900 keer geretweet.

Ook een Nederlandse X-gebruiker tweet de afbeelding. ‘Nederland onthield zich van stemming’, lezen we in het bijschrift bij die post. Daarmee verwijst de X-gebruiker naar het standpunt van Nederland bij de stemming over een VN-resolutie die oproept tot een staakt-het-vuren in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Tijdens de stemming van 27 oktober onthield Nederland zich. Dat deed het land opnieuw op 13 december toen een vergelijkbare resolutie voorlag. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot verklaarde niet te kunnen instemmen met de resolutie omdat er ‘geen verwijzing was opgenomen naar de verschrikkelijke terroristische aanval van Hamas’. Dat lezen we bij BNN-Vara.

Syrische burgeroorlog

Zien we hier een jong slachtoffer van een Israëlisch bombardement?

We laden de afbeelding op bij Google Lens en komen zo terecht op een Arabische Facebookpagina, waar de foto op 19 december 2019 werd geplaatst. De foto is dus al zeker niet tijdens het huidige conflict in Palestina gemaakt.

We vertalen het bijschrift met Google Translate. Daar lezen we dat de jongen afkomstig zou zijn uit het dorp Deir Al-Jard en behandeld werd in het Baniyas National Hospital.

Screenshot Google Translate

We googelen de naam van het ziekenhuis en zien dat het gaat om een Syrisch hospitaal.

Screenshot Google

Als we de Nederlandse naam van het dorp googelen, vinden we niets. In het Arabisch wel. Op een Arabische Wikipedia-pagina lezen we dat het dorp ook in Syrië ligt, in de regio Banias.

Screenshot Wikipedia

Als we de coördinaten van het plaatsje ingeven op Google Maps, zien we dat het dorp op een uur rijden van het ziekenhuis ligt. Het jongetje op de foto is dus niet Palestijns, maar Syrisch.

Conclusie

– Online circuleert een foto van een vader met zijn zoon bij wie beide armen, de rechtervoet en het linkerbeen zijn geamputeerd.

– Volgens socialemediagebruikers werd de jongen slachtoffer van een Israëlisch bombardement. Dat klopt niet.

– De foto werd in december 2019 online geplaatst, en toont een Syrische jongen. We beoordelen de bewering dat het gaat om een Palestijns kind dan ook als onwaar.