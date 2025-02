Factcheck: nee, deze beelden tonen geen Israëlische soldaten die een Palestijns meisje neerschieten

Op sociale media circuleren beelden van een jonge vrouw die omringd is door enkele gewapende mannen. Volgens socialemediagebruikers schieten Israëlische soldaten de vrouw neer. Dat klopt niet. De video circuleert al sinds 2015 en toont een protestactie van een theatergezelschap in Ramallah.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media circuleren beelden die een jonge vrouw tonen die omringd wordt door enkele personen met wapens. De vrouw gooit de inhoud van haar rugzak op de grond en steekt haar handen omhoog. Vervolgens valt de vrouw neer op de grond alsof ze net is neergeschoten.

Volgens socialemediagebruikers tonen de beelden hoe Israëlische soldaten een Palestijnse vrouw neerschieten. ‘Dat meisje heeft niets in haar tas, maar wordt toch neergeschoten en een andere gooit een mes naast het slachtoffer. Zie wat er met de Palestijnen gebeurt. Zo’n ziek volk, die zionisten’, schrijft een Nederlandstalige socialemediagebruiker bijvoorbeeld bij de beelden op X. ‘Dit is echt terrorisme. Zionistisch terrorisme’, schrijft iemand anders op datzelfde platform.



De video werd op X gedeeld (hier, hier en hier), waarbij sommige posts bijna 90.000 keer bekeken werden. Een repost van de video werd ook gedeeld door De Tijd-columnist Youssef Kobo. ‘Hoeveel Palestijnse kinderen kunnen de Israëli’s koelbloedig blijven doden voor het Westen zijn onvoorwaardelijke steun intrekt’, schreef hij bij die post op X.



Enkele socialemediagebruikers reageren echter dat de beelden in scène zouden zijn gezet. ‘Nee, dit moet tonen wat dagelijks gebeurt met Palestijnse kinderen’, reageert iemand bijvoorbeeld op de vraag of de beelden wel echt zijn. ‘Dit toont het naspelen van een echt incident dat gebeurd is op een checkpoint in bezet Palestina’, reageert iemand anders.

Waar komen de beelden vandaan?

We gebruiken Google Lens om de oorsprong van de beelden te achterhalen. Zo komen we terecht bij een post van de video uit 2017 op X. De beelden dateren dus van voor de huidige oorlog in Palestina. Sinds de aanval van Hamas op Israëlische doelwitten op 7 oktober 2023, heeft het Israëlische leger de Gazastrook grotendeels platgebombardeerd. Sinds 19 januari is er een fragiel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, lezen we bij Reuters.



Op de versie van de beelden die in 2017 al gedeeld werden, staat hetzelfde Arabische opschrift als op de video die nu viraal gaat: ‘Palestijns meisje doodgeschoten door de Israëlische bezetting’.



Via een andere post van de video komen we terecht bij een artikel van de factcheckwebsite mythdetector.com. Dat is een organisatie die net zoals Knack gecertificeerd is door het Internationaal Factchecking Netwerk (IFCN). In dat artikel wordt gezegd dat de video al circuleert sinds 2015 en gemaakt is door de theatergroep 10/10 in de Palestijnse stad Ramallah.



Op Facebook vinden we inderdaad een langere versie van de video terug die gepost werd op 3 december 2015. De video werd gepost door AjyaL Radio Network-ARN, een Palestijns radiostation. In het Arabische bijschrift bij de video lezen we: ‘Een deel van een theatervoorstelling die het Ten by Ten theatergezelschap vandaag opvoerde bij de Al-Manara-rotonde in Ramallah.’

Conclusie

– Op sociale media circuleren beelden van een jonge vrouw die omringd is door enkele gewapende mannen. Volgens socialemediagebruikers schieten Israëlische soldaten de vrouw neer.

– Dat klopt niet. De video circuleert al sinds 2015 en toont een protestactie van een theatergezelschap in Ramallah.

– We beoordelen de bijschriften bij de video als onwaar.