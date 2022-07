Factcheck: nee, de laadpunten voor elektrische auto’s op het Glastonbury Festival werden niet door dieselgeneratoren aangedreven

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media gaat een foto viraal waarop de laadpunten voor elektrische auto’s op het Britse Glastonbury Festival te zien zijn. Die zouden, volgens de bijschriften bij de foto, worden aangedreven door een dieselgenerator. Dat klopt niet: het gaat om een generator die gevoed wordt met biobrandstof.

Op 28 juni post iemand onderstaande foto op Facebook. ‘Op het Glastonbury Festival 2022 kon je je Tesla laden voor 80 pond. Dieselgeneratoren zorgden voor elektriciteit’, lezen we in het bijschrift.

De foto wordt op heel wat Facebookaccounts, ook Engelstalige, gedeeld. Via een foto-zoekopdracht via Google Afbeeldingen komen we te weten dat de foto werd gepubliceerd bij een artikel dat op 25 juni verscheen op de website Bristol Post. Volgens dat artikel zouden de laadpunten aangedreven worden door een dieselgenerator die het hele jaar door op de site aanwezig is, en die wordt gebruikt wanneer dat nodig is.

De foto en de vermeende aanwezigheid van een dieselgenerator op het festivalterrein wekt hevige reacties op bij socialemediagebruikers. Dat is niet verwonderlijk: het festival gaat in zijn communicatie prat op de inspanningen die het doet om zijn milieu-impact te beperken, en milieuactiviste Greta Thunberg kwam tijdens de editie van dit jaar, op 25 juni, een speech geven over de klimaatopwarming.

Zien we inderdaad een dieselgenerator op de foto?

We stelden de vraag aan de persdienst van het festival. Een woordvoerder liet via e-mail weten dat geen fossiele brandstof werd gebruikt voor de laadpunten voor elektrische voertuigen op het festivalterrein. De laadpunten werden aangedreven door generatoren die voor 100 procent gevoed werden door met waterstof behandelde en palmolievrije biobrandstof.

Op de laadpunten op de foto lezen we ‘Aggreko’. We namen via e-mail en telefoon contact op met het bedrijf Aggreko, dat de installatie leverde. Na interne navraag kon een medewerker van Aggreko bevestigen dat het toestel op de foto geen dieselgenerator is. ‘De laders die je op de foto ziet zijn uitgerust met een intern batterijsysteem. Dat wordt op zijn beurt opgeladen door een generator – het grotere volume op de foto. Die generator wordt gevoed met een biobrandstof op basis van plantaardige, met waterstof behandelde olie’, legde de medewerker van het bedrijf uit aan de telefoon.

Dat dieselgeneratoren werden ingezet voor het opladen van elektrische auto’s is niet de enige valse claim die over het Glastonbury Festival de ronde doet. Volgens socialemediaberichten zou het hoofdpodium van het festival, waar milieuactiviste Greta Thunberg op 25 juni een speech gaf over de klimaatopwarming, van stroom zijn voorzien door dieselgeneratoren. Ook dat klopt niet, zoals blijkt uit deze factcheck van Knack. Eerder publiceerde Knack al een factcheck over een oude foto van het festivalterrein uit 2015 met veel afval, die op sociale media wordt gedeeld met de claim dat hij zou zijn genomen na de speech van Thunberg op 25 juni.

Conclusie Volgens een wijdverspreid bericht op sociale media werden de laadpunten voor elektrische auto’s op het Britse Glastonbury Festival aangedreven door een dieselgenerator. Dat klopt niet: het gaat om een generator die gevoed wordt met biobrandstof. We beoordelen de Facebookposts daarom als onwaar.