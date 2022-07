Factcheck: nee, de elektriciteit op het hoofdpodium van het Glastonbury Festival kwam niet van  dieselgeneratoren

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens een wijdverspreid Facebookbericht zou het hoofdpodium van het Glastonbury Festival, waar milieuactiviste Greta Thunberg een speech gaf over de klimaatopwarming, van stroom zijn voorzien door dieselgeneratoren. Dat klopt niet: er werd uitsluitend biobrandstof gebruikt.

Sinds 27 juni verschijnt op verschillende Facebookaccounts en Facebookpagina’s over de hele wereld onderstaande foto van klimaatactiviste Greta Thunberg, die op zaterdag 25 juni op het Britse muziekfestival Glastonbury een speech gaf waarin ze de wereldleiders opriep tot actie tegen de klimaatverandering. ‘Ik sta hier vandaag voor u de klimaatgospel te preken, op een podium dat wordt voorzien van stroom en licht en versterkt door immense dieselgeneratoren’, zegt het bijschrift bij de foto.

Dat laatste blijkt niet te kloppen. Een woordvoerder van het festival liet via e-mail aan de factcheckers van Check Your Fact weten dat het podium volledig voorzien werd van stroom door ‘met waterstof behandelde en palmolievrije biobrandstof, wat de C02-uitstoot tot 90 procent helpt verminderen’.

Ook aan de factcheckers van Reuters liet een woordvoerder van het festival via e-mail weten dat de claim over de dieselgeneratoren onjuist was en dat de stroomvoorziening voor het podium volledig fossielvrij was. Reuters nam ook contact op met een woordvoerder van Greenpeace UK, een van de partners van het festival, en die verklaarde via e-mail dat het grootste deel van de elektriciteit van Glastonbury van een leverancier van hernieuwbare energie komt.

Op de website van het festival lezen we ook dat Worthy Farm, waar het jaarlijkse festival wordt georganiseerd, 1500 vierkante meter zonnepanelen heeft geïnstalleerd, waardoor het de C02-uitstoot met 100 ton per jaar heeft verminderd. De website vermeldt ook dat op de site een installatie is geplaatst die landbouwafval omzet in hernieuwbare energie, en die de boerderij en de festivalkantoren het hele jaar door van stroom voorziet.

Volgens de bijschriften bij een andere foto die circuleert op Facebook zouden er op het festivalterrein van Glastonbury dieselgeneratoren aanwezig zijn geweest voor de aandrijving van de laadpunten voor elektrische auto’s. Ook dat blijkt niet te kloppen, zoals Knack uitlegt in een andere factcheck.

Afval

Dat dieselgeneratoren werden ingeschakeld is niet de enige valse claim die over het Glastonbury Festival de ronde doet. Eerder publiceerde Knack al een factcheck over een oude foto van het festivalterrein uit 2015 met veel afval, die op sociale media wordt gedeeld met de claim dat hij zou zijn genomen na de speech van milieuactiviste Greta Thunberg op 25 juni.

