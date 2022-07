Factcheck: nee, de acties van de Nederlandse boeren worden niet verzwegen in het Belgische nieuws 

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Volgens een post in een populaire Facebookgroep zouden de Belgische media niet communiceren over de protestacties van de Nederlandse boeren. Dat klopt niet. Zowel op de openbare omroep als in kranten en tijdschriften wordt over de Nederlandse boerenprotesten bericht.

Op 4 juli post een vrouw onderstaand bericht in de publieke Facebookgroep Boer en Burger Verenigd (hier gearchiveerd). De groep telt 30.800 leden.

Volgens de post wordt er in het nieuws in België ‘met geen 1 woord gesproken’ over de acties van de Nederlandse boeren. Die protesteren al sinds 22 juni tegen de stikstofmaatregelen die de Nederlandse regering op 10 juni afkondigde. Die hebben zware gevolgen voor sommige Nederlandse landbouwers, die hun activiteiten zullen moeten beperken of zelfs stopzetten.

Uit heel wat reacties op de post blijkt dat mensen geloven dat in de Belgische media niet over het Nederlandse boerenprotest wordt bericht, omdat die media ‘de waarheid’ verborgen zouden willen houden.

Klopt het dat het Nederlandse landbouwprotest niet aan bod komt in het Belgische nieuws?

We googelen ‘boerenprotest Nederland’ en beperken de zoekresultaten tot de periode van 22 juni 2022 (de dag waarop de Nederlandse boerenprotesten begonnen) tot 4 juli (de dag waarop de vrouw het bericht op Facebook postte).



Uit de zoekresultaten blijkt dat onder meer VRT NWS, De Standaard en Het Laatste Nieuws in die periode berichtten over de acties van de Nederlandse boeren. Ook Knack bracht in diezelfde periode verslag uit over de manifestaties van de boeren bij onze noorderburen.

We zien wel vaker berichten op sociale media waarin wordt gezegd dat de pers protestacties, manifestaties, rellen of andere gebeurtenissen bewust zou ‘doodzwijgen’. Vaak zijn die berichten onjuist, zoals bijvoorbeeld bleek uit deze factcheck over de coronarellen van eind 2021. In sommige gevallen worden bij die berichten beelden gebruikt die niets te maken hebben met de ‘verzwegen’ gebeurtenissen. In het geval van dit Franse protest tegen de coronapas, bijvoorbeeld, werd de ‘aanklacht’ geïllustreerd met een foto van een betoging van de gele hesjes in 2018, toen er van corona nog geen sprake was.

Conclusie Volgens een post in een populaire Facebookgroep zouden de acties van de Nederlandse boeren in het Belgische nieuws verzwegen worden. Dat klopt niet. Een online zoekopdracht leert dat verschillende media wel degelijk over de Nederlandse boerenprotesten hebben bericht. We beoordelen de Facebookpost daarom als onwaar.