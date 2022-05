Factcheck: nee, 80 procent van de leerkrachten stemt niet ‘centrum tot extreemlinks’

‘Minstens 80 procent van de leraren stemt centrum tot extreemlinks’, zo tweette Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Maar dat is overdreven.



Op Twitter schreef Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) onlangs: ‘Linkse leraren zetten steevast de toon en dringen hun ideologie op aan de leerlingen.’ Daarop reageert iemand dat rechtse leraren precies hetzelfde doen en dat die er ook in overvloed zijn. Waarop Van Rooy antwoordt: ‘Haha “in overvloed”. Minstens 80 procent van de leraren stemt centrum tot extreemlinks.’

Wanneer we Van Rooy mailen, geeft hij aan dat hij met ‘centrum tot extreemlinks’ doelde op alle partijen uitgezonderd de N-VA en Vlaams Belang en dat hij dus beter ‘centrumlinks tot extreemlinks’ had geschreven. ‘De Open VLD en de CD&V zijn voor alle duidelijkheid linkse partijen (geworden)’, zo klinkt het. Hij zegt zich te beroepen op onderzoek uit Nederland: uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond uit 2017 bleek dat een meerderheid van zijn leden links of progressief stemde. Daarnaast verwijst hij naar persoonlijke ervaringen. ‘In zowat élke school waar ik de afgelopen tien jaar ben geweest, om te debatteren of voor een of ander politiek project, heb ik posters zien hangen van linkse organisaties en/of affiches met een linkse invalshoek, maar nóóit met de omgekeerde invalshoek/boodschap. Ook de schoolboeken dragen steevast de politiek correcte (linkse) boodschappen uit.’

Zeer weinig leerkrachten blijken te stemmen voor extreme partijen. Sari Verachtert (kU lEUVEN)

Er blijkt in Vlaanderen weinig tot geen onderzoek te zijn naar het stemgedrag van leerkrachten. Maar Sari Verachtert, een onderzoekster uit het team van professor politieke wetenschappen Marc Hooghe (KU Leuven), rondde zeer recent een survey af bij Vlaamse leerkrachten uit het secundair onderwijs. ‘Die ging over polarisering en radicalisering,’ aldus Hooghe, ‘maar we peilden ook naar stemgedrag. Zeer weinig leerkrachten blijken te stemmen voor extreme partijen: 3 procent voor Vlaams Belang en 4 procent voor PVDA. Opvallend is dat 27 procent aangaf voor Groen te stemmen. Verder koos 15% voor Vooruit, 19 procent voor CD&V, 14 procent voor Open VLD en 18 procent voor N-VA.’

Volgens de definitie die Van Rooy aan ‘centrumlinks tot extreemlinks’ geeft, stemt 79 procent van de bevraagde leerkrachten op die partijen. Maar volgens Hooghe houdt zijn definitie geen steek. ‘Op Europees niveau wordt de Chapel Hill expert survey gebruikt om te bepalen of politieke partijen zich links of rechts op het spectrum bevinden. Elke partij krijgt een score tussen 0 (extreemlinks) en 10 (extreemrechts). Op basis daarvan heb je in Vlaanderen drie linkse partijen: PVDA (0,33), Groen (2,42) en Vooruit (3,08). CD&V is de enige centrumpartij, met een score van 5,58. En dan zijn er drie rechtse partijen: Open VLD (6,58), N-VA (7,92) en Vlaams Belang (9,58). Op basis daarvan kun je stellen dat 65 procent van de leerkrachten “centrum tot extreemlinks” stemt.’

In de survey werd ook gevraagd waar de leerkrachten zichzelf zouden plaatsen op een schaal tussen links en rechts. De grootste groep (25 procent) plaatst zichzelf precies in het midden. Bovendien gaf een ruime meerderheid aan dat het hun taak is om neutraal te zijn in zijn of haar lessen. En 80 procent was het (eerder) oneens met de stelling ‘Mijn leerlingen zijn op de hoogte van mijn politieke voorkeur’. ‘Dat leraren hun ideologie zouden opdringen aan hun leerlingen lijkt op basis van dit onderzoek dus ook niet te kloppen’, besluiten Verachtert en Hooghe.

Conclusie

Op basis van recent onderzoek blijkt dat 65 procent van de Vlaamse leerkrachten centrum tot extreemlinks stemt. We beoordelen de stelling dus als onwaar.