Volgens de satirische website ‘t Scheldt heeft kandidaat-N-VA-voorzitter Valerie Van Peel een uittredingsvergoeding van 230.846 euro gekregen toen ze vorig jaar uit de politiek stapte. Dat klopt niet. Uittredingsvergoedingen worden niet in één keer uitbetaald. Volgens de huidige regels hebben ex-parlementsleden het recht om maximaal twee jaar lang maandelijks hun wedde te blijven ontvangen. Als Van Peel N-VA-voorzitter wordt, zal ze afzien van de verdere uitbetaling van die vergoeding.

Volgens een Facebookpost van ‘t Scheldt van 10 maart zou kandidaat-N-VA-voorzitter Valerie Van Peel een uittredingsvergoeding van 230.846 euro hebben gekregen toen ze besliste om zich niet opnieuw kandidaat te stellen bij de verkiezingen in juni 2024. Ook de Facebookpagina Vlaams Nieuws deelt het bericht.



Van Peel maakte op 9 maart bekend dat ze kandidaat is om Bart De Wever op te volgen als voorzitter van de N-VA. Voorlopig hebben zich nog geen andere kandidaten gemeld. Die hebben daarvoor nog tot 17 maart de tijd.



De avond van 10 maart zit Van Peel in de studio van het VTM-journaal. Aan het einde van het gesprek (vanaf 06:58) vraagt nieuwsanker Stef Wauters of het klopt dat Van Peel recht heeft op een uittredingsvergoeding van 234.000 euro, na 14 jaar in de Kamer.



Wedde

‘Zo werkt het niet’, legt Van Peel uit. ‘Je krijgt, als je stopt, maandelijks nog een tijd een bepaalde vergoeding. Die loopt bij mij inderdaad nog een hele tijd, maar als ik verkozen word als voorzitter van de N-VA, dan ga ik die stopzetten. Dat lijkt mij de logica zelf. Ik ga niet twee keer van hetzelfde potje eten, dat daarvoor ook niet bedoeld is.’



Sinds 2014 kunnen ex-parlementsleden tot maximaal 2 jaar hun parlementaire wedde behouden, wat kan oplopen tot 280.000 euro bruto. In het regeerakkoord van de Arizona-regering staat dat die vergoeding zal worden gehalveerd naar één jaar.



We nemen contact op met Valerie Van Peel. Zij bevestigt dat ze volgens de geldende regels recht zou hebben op een totale uittredingsvergoeding van 234.000 euro bruto, wat overeenkomt met twee jaar wedde.



Negen maanden

Maar dat geld heeft Van Peel niet op haar rekening gekregen. ‘De voorbije negen maanden heb ik mijn maandelijkse wedde ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van 87.750 euro bruto – 9/24sten van 234.000 euro bruto. Word ik eind april verkozen als NV-A-voorzitter, dan zal ik die betalingen meteen stopzetten.’



Strikt genomen hoeft Van Peel niet van die vergoeding af te zien. Volgens de huidige regels stopt de vergoeding automatisch wanneer het ex-parlementslid een nieuw politiek mandaat opneemt. ‘Hoewel de functie van partijvoorzitter geen politiek mandaat is, vind ik het maar correct om de vergoeding niet meer te ontvangen als ik voorzitter word, aangezien een partijvoorzitter een loon krijgt van de partij.’



Op 11 maart plaatste ’t Scheldt een nieuw Facebookbericht. Daarin wordt gezegd dat Van Peel ‘haar kar draaide’ en haar uittredingsvergoeding los zal laten indien ze wordt verkozen tot N-VA-voorzitter. De eerdere post, waarin onterecht wordt geclaimd dat ze 230.848 zou hebben gekregen, is nog niet offline gehaald.



Conclusie – Volgens de satirische website ‘t Scheldt heeft kandidaat-N-VA-voorzitter Valerie Van Peel een uittredingsvergoeding van 230.846 euro ontvangen toen ze vorig jaar de Kamer verliet. – Dat klopt niet. Uittredingsvergoedingen worden niet in één keer uitbetaald. Volgens de huidige regels kunnen ex-parlementsleden maximaal twee jaar lang maandelijks hun parlementaire wedde blijven ontvangen. – In het geval van Valerie Van Peel zou het totale bedrag na twee jaar oplopen tot 234.000 euro bruto, maar Van Peel geniet nog maar negen maanden van de regeling. – Van Peel verklaart bovendien dat ze zal afzien van de maandelijkse vergoeding indien ze N-VA-partijvoorzitter wordt. – We beoordelen de claim als eerder onwaar.