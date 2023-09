Factcheck: ja, foto toont Franse zendmast die in brand is gestoken, maar niet duidelijk of die diende voor 5G

Online circuleert een foto van wat een vernielde 5G-zendmast in Frankrijk zou zijn. Socialemediagebruikers stellen dat de toren werd vernietigd door tegenstanders van 5G. Ons onderzoek wijst uit dat de zendmast op 2 november inderdaad in brand werd gestoken door relschoppers, maar of de zendmast diende voor 5G is niet duidelijk.

Op 11 september post een Nederlandstalige Twittergebruiker een foto van wat een afgebrande zendmast zou zijn. ‘Frankrijk sluit zich aan bij de Blade Runners beweging, 5G-torens worden neergehaald’, lezen we in de tweet. De tweet wordt 39.800 keer bekeken, en circuleert ook op Telegram en Facebook (hier, hier en hier gearchiveerd).

Wat is 5G?

5G is een afkorting voor de vijfde generatie mobiele telecommunicatienetwerken. De technologie moet sneller internet opleveren. 5G zou ook in staat zijn om veel meer apparaten te verbinden. Veel complotdenkers geloven dat 5G een nefaste invloed heeft op de menselijke gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het tot op heden niet aangetoond dat 5G gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen. Sciensano en de Belgische regeringen verzamelen alle wetenschappelijke onderzoek en informatie over 5G op de website over5g.be. Knack schreef al eerder twee factchecks over het onderwerp.

Wat zijn ‘Blade Runners’?

In Groot-Brittannië duiken er meer en meer protesten op tegen camera’s in de zogenaamde ‘ultralage-emissiezones’. Activisten stelen of vernielen de ANPR-camera’s die voertuigen moeten controleren. De relschoppers noemen zichzelf ‘Blade Runners’, lezen we in een artikel van de Britse gespecialiseerde site Autoblog en de Britse krant The Daily Mail. Of ze het ook op 5G-masten hebben gemunt, is niet duidelijk.

Toont de foto inderdaad een afgebrande 5G-mast?

We laden de foto op bij Google Lens en komen zo terecht bij de Franse nieuwssite France 3, een publicatie van 21 januari 2021 met als titel ‘Rond Toulouse: 2 5G-telefoonmasten ’s nachts afgebrand’. De foto wordt daar louter gebruikt ter illustratie van het principe, want hij toont niet de twee masten die op 21 januari in brand zijn gestoken.

Screenshot France 3

In het bijschrift bij de afbeelding lezen we: ‘Onlangs brandde op 2 november 2020 een 5G-antenne voor mobiele telefonie af in de wijk Rangueil in Toulouse.’

We googelen ‘antenne-relais brûlé quartier Rangueil, 2 november 2020’, en vinden over het incident een artikel, eveneens op France 3, gepubliceerd op 2 november 2020. In het artikel lezen we dat de mast met opzet in brand is gestoken. ‘De afgelopen maanden zijn er een aantal telefoonmasten afgebrand in Toulouse en omgeving’, lezen we nog. ‘Volgens een telling uitgevoerd door Le Monde zijn ten minste 70 antennes het doelwit geweest van opzettelijke schade of pogingen tot brand, maar geen van die antennes (…) werden gebruikt voor 5G.’ Of de bewuste mast op de foto diende voor 5G is niet duidelijk. We nemen contact op met Nathalie Saint-Affre, de vermelde fotografe bij de foto, en vragen haar of zij weet of het ging om een 5G-mast, maar kregen vooralsnog geen antwoord.

Conclusie Online circuleert een foto van wat een vernielde 5G-zendmast in Frankrijk zou zijn. Socialemediagebruikers stellen dat de toren werd vernietigd door tegenstanders van 5G. De zendmast werd op 2 november in brand gestoken door relschoppers, maar of de zendmast diende voor 5G is niet duidelijk. We beoordelen de stelling dan ook als geen bewijs.