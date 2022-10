Factcheck: ja, Australische overheid kan begrafeniskosten dodelijke vaccinslachtoffers terugbetalen

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

In recente socialemediaposts en op alternatieve websites wordt gesteld dat de Australische overheid de begrafeniskosten van dodelijke vaccinslachtoffers zou vergoeden. Dat klopt, maar de Australische regering zegt daarmee niet dat de coronavaccins dodelijk zouden zijn, zoals de geciteerde bronnen schrijven.

Op 10 oktober post een man onderstaand bericht in de publieke Facebookgroep ‘ForumLand – Forum vD aanhangers’, die 21.800 leden telt en zich voorstelt als een community en discussieplatform voor de aanhangers van het Nederlandse Forum voor Democratie, de politieke partij van Thierry Baudet.

‘En nu stoppen, en anders is het moord met voorbedachten rade’, luidt het bijschrift bij een link naar een artikel op Blckbx.tv, een website die volgens de Hoaxwijzer een valsenieuwssite is.

‘Australië geeft dodelijke prikken toe, gaat begrafeniskosten vaccinslachtoffers betalen’, is de titel van het artikel van Blckbx.tv, dat op grote schaal werd gedeeld op Facebook en op Twitter, onder meer door Thierry Baudet, maar ook op heel wat Vlaamse accounts. Het bereikt op die manier tienduizenden mensen in Vlaanderen en Nederland.

Wat staat er in dat artikel?

Nadat ze eerst een groot deel van de bevolking heeft overgehaald om zich te laten vaccineren tegen covid-19, betaalt de Australische overheid nu de uitvaart van mensen die zijn overleden door de prikken, en geeft ze officieel toe dat de vaccins ernstige bijwerkingen veroorzaken, zegt Blckbx.tv, dat een link toevoegt naar de website van de Australische overheid, waar de mogelijkheid en de procedure voor terugbetaling van begrafeniskosten worden toegelicht.

Op die pagina wordt inderdaad uitgelegd dat de kosten voor de begrafenis door de overheid kunnen worden terugbetaald, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de behandelende arts het vaccinatieschema van de patiënt invullen, moet het overlijdenscertificaat met doodsoorzaak aan de overheid worden bezorgd en moeten nabestaande de kosten kunnen bewijzen die ze voor de uitvaart hebben gemaakt.

Blckx.tv ziet in die mogelijkheid een bekentenis van de Australische regering dat de coronavaccins kunnen leiden tot de dood, maar voegt geen enkele bron of verwijzing toe waaruit zo’n bekentenis zou blijken. Ook in onze eigen research vinden we daarover niets terug. Er bestaat wetenschappelijke consensus over dat de kans op overlijden na een coronavaccin bijzonder klein is, terwijl de vaccins wereldwijd al een groot aantal levens hebben gered.

63,5 miljoen vaccins

We nemen contact op met de Australische factcheckers van RMIT ABC Fact Check. Ook zij zagen berichten passeren over de zogenaamde bekentenis van de Australische overheid, maar in Australië bleef het bereik van die berichten beperkt. Ze benadrukken dat de regeling allesbehalve nieuw is: een document van het Departement Gezondheid publiceerde er al in december 2021 meer details over.

Uit een recent rapport van de Australische overheid, gepubliceerd op 6 oktober 2022, is gebleken dat veertien overlijdens met grote waarschijnlijkheid kunnen worden toegeschreven aan de gevolgen van een covid-19-vaccin. ‘Sinds het begin van de vaccinatiecampagne tegen covid-19 zijn ongeveer 63,5 miljoen vaccindosissen gegeven in Australië,’ zegt het rapport. Nog volgens dat rapport zijn er veertien gevallen geïdentificeerd waarbij de doodsoorzaak kan worden gelinkt aan vaccinatie. Dertien van die overlijdens vonden plaats na de eerste dosis Vaxzevria (AstraZeneca), één persoon overleed na een booster met het Spikevax-vaccin. In dat laatste geval zou myocarditis het overlijden hebben veroorzaakt, terwijl de overlijdens die aan Vaxzevria werden gelinkt het gevolg zouden zijn van tromboses (in acht gevallen), het Guillain-Barre syndroom (in twee gevallen), zeldzame zenuwaandoeningen (in twee gevallen) en immuuntrombocytopenie, een hematologische auto-immuunziekte die de bloedplaatjes aantast (één overlijden). Details daarover werden al in een eerder rappport gepubliceerd. De veertien overledenen waren tussen 21 en 81 jaar oud, stelt het rapport nog. ‘Begrafeniskosten kunnen dus enkel in die veertien gevallen zijn terugbetaald,’ aldus nog RMIT Fact Check.

In ons land bestaat zo’n regeling niet, bevestigt de communicatieafdeling van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Conclusie In recente socialemediaposts en op alternatieve websites wordt gesteld dat de Australische overheid de begrafeniskosten van dodelijke vaccinslachtoffers zou vergoeden. Dat klopt, en daarom beoordelen we die claim als eerder waar. De regeling is bestaat al sinds eind vorig jaar en er is echter geen enkel bewijs dat de Australische overheid hiermee zou ‘toegeven dat de vaccins dodelijk zijn’, zoals in een aantal posts en artikels wordt gesteld. Volgens officiële Australische bronnen is er in het land sprake van 14 overlijdens die kunnen worden gelinkt aan de coronavaccins. Er kunnen dus op dit moment hoogstens voor 14 dodelijke slachtoffers begrafeniskosten zijn terugbetaald.