Factcheck: ja, Antwerpen vangt dubbel zoveel ‘erkende asielzoekers’ op als Gent 

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vangt zijn stad relatief gezien dubbel zoveel ‘erkende asielzoekers’ op als Gent. Die stelling klopt. Gent telt 2716 erkende vluchtelingen, terwijl het er in Antwerpen, dat twee keer zoveel inwoners heeft als Gent, 10.985 zijn.

In het kader van de opvangcrisis zoekt de federale regering naar locaties voor asielzoekers. Het opvangnetwerk van Fedasil is immers verzadigd. Toen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de suggestie opwierp dat het leegstaande Stuivenbergziekenhuis misschien dienst kon doen als asielcentrum, stootte dat op felle reacties van voor- én tegenstanders. Onder die laatsten bevond zich Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Op Radio 2 zei De Wever op 6 november dat het ziekenhuis ‘helemaal uitgeleefd is’ en dus niet geschikt voor noodopvang. En, zo voegde hij eraan toe: ‘Bovendien is Antwerpen wat betreft erkende asielzoekers de meest ontvangende stad van heel Vlaanderen, pro rata het dubbele van Gent.’

Gevraagd naar cijfers om die laatste stelling te onderbouwen, liet het kabinet-De Wever aan Knack weten dat Antwerpen 10.985 erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden telt. Dat zijn dus de ‘erkende asielzoekers’ over wie De Wever het op de radio had. Voor alle duidelijkheid: dat zijn mensen die een erkenning op zak hebben. Zij komen niet in aanmerking voor een verblijf in een opvangcentrum voor asielzoekers.

Knack vroeg soortgelijke cijfers op bij Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Volgens zijn kabinet gaat het in de Arteveldestad om 2716 erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Aangezien Antwerpen ongeveer twee keer zoveel inwoners telt als Gent (respectievelijk 538.910 versus 268.122), gaat het in Antwerpen relatief gezien inderdaad om het dubbel aantal erkende asielzoekers.

Asielopvang

Maar wat met de mensen die nog in een asielprocedure zitten? Ook daarover vroeg Knack cijfers op. In Antwerpen gaat het om 3546 asielzoekers én uitgeprocedeerde kandidaat-vluchtelingen die nog niet geschrapt werden. In het zogenaamde wachtregister worden die samengeteld.

In diezelfde categorie telt Gent 1132 mensen. In verhouding tot het aantal inwoners zijn dat er dus ook minder dan in Antwerpen.

Het verhaal verandert wel als we louter naar de strikt omlijnde ‘asielopvang’ kijken. In Gent zitten 315 mensen in de opvang van Fedasil en het Stedelijk Opvanginitiatief van Gent. In Antwerpen verblijven 430 mensen in de asielopvang van zowel Fedasil als het Rode Kruis. In verhouding tot het totale aantal inwoners zitten in Gent dus meer mensen in de asielopvang dan in Antwerpen.

Bovendien moeten er in Gent op korte termijn nog 181 plaatsen bij komen. ‘We hebben als stad zelf aan Fedasil aangegeven dat we openstaan voor een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in Gent’, zegt het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Migratie-expert Johan Wets (KU Leuven) Wets breekt een lans voor correct taalgebruik in deze materie. Hij wijst erop dat een ‘erkende asielzoeker’ eigenlijk niet bestaat. ‘Iemand die de procedure nog doorloopt is een asielzoeker. Wie erkend wordt is een vluchteling of subsidiair beschermde. En wie niet erkend werd is een niet-erkende asielzoeker.’

