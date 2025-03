Factcheck: deze video van de Oekraïense vlag op het Vrijheidsbeeld is met AI gemaakt

Online circuleert een video waarin te zien is hoe een Oekraïense vlag op het New Yorkse Vrijheidsbeeld wordt gehesen. Maar de video is nep: de beelden zijn met AI gemaakt.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 3 maart stuurt een lezer een video door die circuleert op het Meta-platform Threads. In de video zien we hoe enkele mannen de Oekraïense vlag op het New Yorkse Vrijheidsbeeld aanbrengen. ‘Ondertussen in New York’, lezen we in het bijschrift.

Screenshot Threads

De video circuleert ook op Facebook, TikTok en X.

Is de video echt?

Sora

Als we ‘Ukrainian flag Statue of Liberty’ intikken bij Google, vinden we geen artikelen over het incident terug.

We nemen een kijkje op de website van de organisatie The National Park Service, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het Vrijheidsbeeld. Ook daar valt geen persbericht over het mogelijke bevestigen van een Oekraïense vlag op het standbeeld te bespeuren.



We bekijken de video nogmaals. Op seconde 9 verschijnt het logo van OpenAI. Dat bedrijf heeft een toepassing, Sora, waarmee gebruikers tegen betaling AI-video’s kunnen maken.

Screenshot Threads

In de versie die we op TikTok vonden, zien we ook dat de video als ‘AI-gegenereerd’ staat aangeduid.

In een andere video legt dezelfde TikTok-gebruiker uit hoe je dergelijke video’s kunt maken.

De video is dus nep.

Conclusie – Online circuleert een video waarin te zien is hoe een Oekraïense vlagop het New Yorkse Vrijheidsbeeld wordt gehesen. – De video is nep: de beelden zijn met een AI-programma gemaakt. – We beoordelen de video dan ook als onwaar.

Bronnen – Links naar alle gebruikte bronnen zijn terug te vinden in het artikel. – Alle bronnen werden het laatst geraadpleegd op 5 maart 2025.