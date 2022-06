Factcheck: deze foto van een boerenprotest toont een filmscène

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Online circuleert een foto die op een Nederlands boerenprotest genomen zou zijn. Dat klopt niet. De foto is een screenshot uit de Nederlandse film ‘Leve Boerenliefde’.

Op 27 juni post een Nederlandse vrouw een foto die op een Nederlands boerenprotest zou genomen zijn (hier gearchiveerd). Op de foto zien we hoe enkele mannen in maatpak besproeid worden met mest. Op de mestkar valt er ‘Tot de schijt ons doodt’ te lezen. In het bijschrift lezen we ‘Zo doe je dat. Zevenaar vandaag’. Zevenaar is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland.

Screenshot Facebook

Ook op Twitter circuleert de foto (hier gearchiveerd).

Screenshot Twitter

Om de Nederlandse stikstofcrisis verder aan te pakken kondigde de Nederlandse minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op 10 juni nieuwe stikstofmaatregelen aan. In verschillende gebieden moet het stikstofpercentage naar beneden. In 131 gebieden moet die daling zeventig procent bedragen, wat voor sommige Nederlandse boeren zou betekenen dat ze hun landbouwactiviteiten zwaar moeten verminderen of stopzetten. Landbouwactiegroepen zoals Agractie en FDF gingen niet akkoord met de plannen. Sinds 22 juni vinden er doorheen het land grote protestacties plaats tegen de plannen.

Is dit een foto van zo’n protestactie?

We nemen een screenshot en voeren met Google Afbeeldingen een omgekeerde zoekopdracht uit. Zo zien we dat de afbeelding om de filmwebsite IMDb te zien is. De afbeelding blijkt een still uit de Nederlandse film Leve Boerenliefde te zijn.

Screenshot IMDb

De foto werd voor het eerst gepost in de Facebookgroep ‘Zevenaar in Verzet’, waar de foto werd gepost zonder de bewering dat die recent in de gemeente zou genomen zijn (hier gearchiveerd). Wellicht ontstond zo het idee dat dit beeld op 27 juni is gemaakt.

Conclusie Online circuleert een foto die op een Nederlands boerenprotest genomen zou zijn. Dat klopt niet. De foto is still uit de Nederlandse film Leve Boerenliefde. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.