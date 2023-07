Factcheck: deze beelden tonen een protest tegen vijfde ambtstermijn van Algerijnse president

Online circuleert een video van een protest op de Place de la République in Parijs. Volgens socialemediagebruikers zou het gaan om een protest in navolging van de dood van de Franse jongen Nahel M., maar dat klopt niet. De video werd in 2019 gemaakt en toont een manifestatie tegen de presidentskandidatuur van de toenmalige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika.

Op 5 juli post het Twitterprofiel RadioGenova een video.

In de video zien we verschillende mensen rond en op een standbeeld staan en met Algerijnse vlaggen zwaaien. ‘Parijs, Place de la République, Frankrijk is gevallen’, lezen we in het bijschrift. De beelden worden ruim 630.000 keer bekeken. Ook Geert Wilders en Ashlea Simon, een Britse politica van de extreemrechtse partij Britain First, delen de video op hun tijdlijn.

Het is al dagenlang onrustig in Frankrijk. Oorzaak is de dood van de 17-jarige Nahel M.. Een Franse politieagent schoot de jongen op 27 juni dood bij een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre. De rellen, die nog altijd aan de gang zijn, gaan gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s.

Zijn dit recente beelden van een manifestatie in navolging van de dood van Nahel M.?

De beelden werden inderdaad gemaakt op de Place de la Republique. Het standbeeld in de video is de Marianne, het symbool voor de Franse republiek.

We nemen een screenshot van de video en laden die op bij Google Afbeeldingen. Hoewel we de originele video niet tussen de beelden terugvinden, vinden we wel tal van andere video’s met gelijkaardige beelden. Daarin zien we mensen op de Marianne op de Place de la République klimmen, met Algerijnse vlaggen en pancartes in de handen.

Begin 2019 werden er door de Parijse Algerijnse gemeenschap verschillende manifestaties georganiseerd. Dat lezen we in artikels van France24, Le Parisien en Le Monde. De manifestanten richtten hun pijlen op de toenmalige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika. Op 10 februari 2019 had de man aangekondigd dat hij zich voor een vijfde opeenvolgende ambtstermijn verkiesbaar zou stellen. Zes dagen na de aankondiging braken er in Algerije protesten uit tegen Bouteflika en zijn regering. De protesten stonden later bekend als de Revolutie van Glimlachen. Uiteindelijk trad Bouteflika op 2 april af, enkele dagen voor het einde van zijn vierde ambtstermijn.

