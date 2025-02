Minister-president Vervoort roept Gewestelijke Veiligheidsraad samen na schietincidenten

De huidige en ontslagnemende minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort (PS), roept dinsdag de Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) samen. Dit om de “samenwerking tussen de bestuursniveaus te versterken” na de opeenvolgende schietincidenten in Anderlecht. Dat meldt het Gewestelijk Veiligheidsorgaan safe.brussels in een persbericht.

CORES is het overlegorgaan voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de raad zetelen alle institutionele spelers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de regio, onder wie Sophie Lavaux, de gouverneur voor crisisbeheer in het gewest, de burgemeesters van de 19 gemeenten, de korpschefs van de zes politiezones, de Brusselse procureur des Konings Julien Moinil en de directeur-coördinator en gerechtelijk directeur van de federale politie.

De vergadering wordt bijeengeroepen als gevolg van het drugsgeweld van de voorbije dagen in Brussel. Op drie dagen tijd waren er in totaal vier schietincidenten, waarvan drie in Anderlecht en een in Sint-Joost-ten-Node. Vrijdag hebben de schietpartijen ook een dodelijk slachtoffer geëist.

“Het doel van de vergadering is de huidige situatie te evalueren en de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus te versterken om druggerelateerd geweld te bestrijden en de veiligheid van de inwoners van Brussel te garanderen”, aldus safe.brussels.