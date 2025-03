Mehdi Nemmouche krijgt levenslang op proces in Parijs wegens gijzeling in Syrië 

Het speciaal assisenhof in Parijs heeft Mehdi Nemmouche vrijdag veroordeeld tot levenslang. Hij is schuldig bevonden voor de gijzeling in 2013 van verschillende Franse journalisten in Syrië voor de terreurgroep IS.



Gedurende 22 jaar kan hij geen vervroegde vrijlating aanvragen. Nemmouche toonde geen reactie bij de uitspraak. Voorzitter Laurent Raviot gaf geen motivatie voor de beslissing van het assisenhof.

De 39-jarige Nemmouche werd er samen met vier andere jihadisten (van wie er twee als vermoedelijk overleden worden beschouwd) van beschuldigd dat ze in 2013 de journalisten Didier François, Edouard Elias, Nicolas Hénin en Pierre Torres ontvoerden in Syrië voor IS. Pas in april 2014 kwamen de vier, na maanden van marteling, waaronder fysiek en psychologisch geweld, uithongering en schijnexecuties, opnieuw vrij.



De medebeschuldigde van Nemmouche, de 35-jarige Abdelmalek Tanem, die ook werd herkend door gewezen gijzelaars, is veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Gedurende twee derde daarvan kan hij geen vervroegde vrijlating vragen. Het hof is van mening dat hij ook een van de gijzelnemers was. De twee andere beschuldigden kregen ook levenslang. Een van hen is de Belgische jihadi Oussama Atar. Hij zou “persoonlijk toezicht gehouden hebben op het beheer van de gijzelaars”. Atar is in juni 2022 bij verstek tot levenslang veroordeeld als brein van de aanslagen in Parijs, en kreeg bij het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem dezelfde straf.

De tweede was Salim Benghalem die optrad als een van de leiders van de gijzelnemers. Van zowel Atar als Benghalem wordt aangenomen dat ze in 2017 overleden zijn in Syrië.

Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) ontvoerde indertijd heel wat westerse hulpverleners en journalisten. Verschillende van hen, onder wie de Amerikaanse journalist James Foley en de Britse hulpverlener David Haines, werden geëxecuteerd. De macabere beelden van de executies in oranje kledij gingen de wereld rond.

Een maand nadat de vier bewuste journalisten teruggekeerd waren naar Frankrijk, op 24 mei 2014, schoot Mehdi Nemmouche koelbloedig vier mensen dood bij het Joods Museum in Brussel. Hij was de eerste in een lange lijst van IS-jihadisten die uit Syrië terugkeerden om aanslagen te plegen in Europa. Toen hij een paar dagen later in Marseille werd gearresteerd, kwam zijn foto in de pers. Zijn voormalige gijzelaars herkenden hem meteen als ‘Abu Omar’, een van hun gijzelnemers in Syrië.