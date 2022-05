Kamer hervormt deel registratierechten

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat een hervorming doorvoert van de registratierechten en het recht op geschriften. Volgens de oppositie gaat het om een ‘platte belastingverhoging’, maar volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is de hervorming budgetneutraal. Er waren 77 stemmen voor, 54 tegen en 4 onthoudingen.

De hervorming slaat op 35 miljoen euro. Het is oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PVDA en DéFI echter een doorn in het oog dat het tarief voor bepaalde familiale akten omhoog gaat van 7,5 euro naar 50 euro, of naar 100 euro voor onroerende akten, dus wanneer er een onroerend goed in het spel is. ‘Dit is niet meer dan een forse belastingverhoging op belangrijke levensmomenten’, verwoordde Joy Donné (N-VA) het.

Minister Van Peteghem ontkent dat er sprake is van een belastingverhoging. Wanneer je de aanpassingen aan de inkomsten- en uitgavenzijde tegen elkaar afzet, zou zelfs sprake zijn van een belastingverlaging van 0,5 miljoen euro. Bovendien maakt een gemiddeld gezin volgens de minister geen gebruik van dat bijzonder tarief. Een beperkt aantal akten valt onder dat bijzonder tarief, en het zijn voornamelijk de vermogenden die het gebruiken in het kader van de vermogensplanning, luidt het.